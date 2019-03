Nafti, entrenador del Badajoz: «Va a ser uno de esos encuentros que me gustan a mí» Mehdi Nafti. :: pakopí Mehdi Nafti | Entrenador del Badajoz El técnico blanquinegro completa una vuelta al frente del conjunto pacense, que ha experimentado un profundo cambio M. Gª GARRIDO BADAJOZ. Sábado, 23 marzo 2019, 10:42

Poco tiene que ver este Badajoz con aquel equipo vulgar que cogió Mehdi Nafti justo hace una vuelta. Con la permanencia en el bolsillo, la presión y la responsabilidad pasa al vecino, aunque la relajación es tabú en el vocabulario del técnico franco-tunecino. Recuperar la chispa arriba es la asignatura pendiente de los pacenses para dar un salto de calidad en sus aspiraciones.

-En la ida fue un partido vibrante y disputado. ¿El guion será parecido mañana?

-Es un equipo que rinde al máximo nivel de sus propias posibilidades, que lleva ocho partidos sin perder, que cree en lo que están haciendo y que va muy bien a balón parado. Son intensos y agresivos. Nunca bajan los brazos y siempre se lo ponen complicado a los rivales; va a ser un partido de esos que a mí me gustan. Me imagino muchos duelos individuales y habrá que estar muy atentos al balón parado.

«Me veo obligado a devolver la confianza que han depositado en mí hasta la jornada 38»

-Últimamente le está costando al Badajoz generar ocasiones y no parece el Don Benito el mejor rival para resolverlo.

-Nos falta profundidad y estamos imprecisos en centros laterales y combinar en los últimos metros. No porque sea el Don Benito contaremos con más o menos ocasiones. Cada partido es un mundo. Tengo confianza en que haremos daño.

-¿Hasta qué punto condiciona no poder repetir once en las últimas semanas por lesiones y sanciones?

-Estoy tranquilo con eso. Es verdad que tenemos muchos apercibidos, pero no vamos a Don Benito para calcular pensando en el partido del Cartagena, porque sería ir en contra de nuestra filosofía. Me preocupa más haber acabado los últimos dos partidos con diez.

Los datos Racha Cuatro victorias y cuatro empates en ocho partidos. A tener en cuenta: La dupla Ferrón y Éder (ambos con 6 goles). Bajas No será de la partida Damián Petcoff por sanción. Posición 9º, a nueve puntos del playoff de ascenso.

-Con 45 puntos, ¿ve la permanencia conseguida?

-No soy profesor de 'mates'. No sé si eso es suficiente o no. De hecho, es una pregunta que no nos hacemos dentro del vestuario. No hablamos ni de permanencia ni de Copa del Rey ni de playoff. Seguimos en la línea que tanto gusta a la gente de partido a partido y así acabaremos. Eso sí, si vemos que hay opciones en los últimos partidos de tener más ambición lo haremos. Pero no es el momento, esto cambia mucho en dos jornadas y queda aún mucho.

-¿Le gustaría continuar la próxima temporada?

-Estoy muy contento y muy feliz aquí, ahora mismo es lo único que te puedo decir. Queda aún mucho y en mi corta experiencia como entrenador te puedo asegurar que todo puede cambiar en dos o tres semanas. ¿Si me gustaría quedarme? ¡Me encantaría!

-¿Qué destacaría de su estancia aquí?

-La comida, por ejemplo, ¿o te refieres a nivel deportivo? (risas). Estoy muy a gusto aquí. Me he encontrado un grupo de trabajo espectacular en todos los aspectos, vosotros veis los partidos pero aquí hay un trabajo durante la semana y aquí me han tratado muy bien, desde las oficinas hasta los aficionados. Me siento obligado a devolver esa confianza hasta la jornada 38.