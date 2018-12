Un empate que sabe a poco para el Don Benito

«El punto es importante pero tenemos que sumar de tres»

Juan García, entrenador del Don Benito, quiso recalcar las malas condiciones del campo de El Prado para analizar un encuentro donde entendió que hubo una parte para cada equipo y en el que no quiso entrar en valoraciones polémicas: «Fue un partido de no fútbol por el mal estado del césped. Había que valorar el trabajo que habían desarrollado los dos equipos en estas circunstancias tan negativas. En la primera parte fue el Talavera el que llevó el peso del partido pero aguantamos bien su empuje. En la segunda mitad fuimos nosotros mejores y tuvimos la ocasión de conseguir la victoria, sobre todo conforme a como se desarrolló el encuentro. El punto es importante pero tenemos que sumar de tres en tres para salir de la parte baja de la clasificación. En cuanto a los penaltis no entro a valorar estas acciones pero me parecieron simples forcejeos».