La duda de Eneko alerta sobre la necesidad de fichar Eneko Zabaleta en el último partido en casa ante Melilla. :: PAKOPÍ El lateral izquierdo sufre una fascitis y el Badajoz no dispone de otro jugador específico en la plantilla para ese puesto J. P. BADAJOZ. Sábado, 5 enero 2019, 09:25

Es el único jugador de la plantilla del Badajoz que ha disputado todos los partidos como titular y solo en dos fue sustituido (Linense en el 66 y Granada B en el 77), con lo que le impide tener el pleno de minutos. Eneko Zabaleta es indiscutible y sus problemas de fascitis hacen saltar las alarmas sobre la necesidad de reforzar el equipo. Es el único lateral izquierdo de la plantilla y este lunes es duda para recibir al Sanluqueño en el Nuevo Vivero. «Es el único lateral izquierdo puro en su posición. Intentaremos buscar la mejor fórmula para tocar lo menos posible el equipo. Pero esperemos que pueda llegar», reconocía Mehdi Nafti en la habitual comparecencia de los viernes.

Eneko Zabaleta y Juanjo García, que tampoco se ha entrenado en toda la semana por gripe, son las incógnitas que tiene el técnico blanquinegro para el primer partido del año. Dos posibles bajas que se podrían unir a las seguras de Cristian Pérez y Kamal por cumplir ciclo de tarjetas.

José Higón y David Martín son los otros dos futbolistas que han participado en todos los partidos, aunque en sus casos algunos salieron desde el banquillo. «Eneko no tiene recambio», asumía Nafti que suspira por posibles incorporaciones como la de Adama, mediocentro a prueba estos días por el Badajoz. «Estamos haciendo todo lo posible para que todo salga bien. No tenemos noticias, pero esperemos que al jugador lo tengamos lo antes posible», admitía el preparador franco-tunecino. En ese sentido, expuso lo que le pediría a los Reyes Magos. «Nos faltan piernas, fuerza y si podemos mejorar algún aspecto. El mercado de invierno no es un tema que me preocupa al tener una plantilla en condiciones, pero si podemos mejorar la plantilla, mejor. Sabemos dónde, aunque no es una obsesión para nosotros».

El Badajoz volverá a pisar el césped del Nuevo Vivero tras evidenciar su mal estado en el partido frente al Melilla después de la resiembra. «No soy jardinero. Tenéis ojos como yo. Hemos pisado el campo una vez en dos meses. Lo habéis visto ante el Almería. Dos partidos en cinco días no va a cambiar nada».