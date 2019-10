«El domingo está prohibido perder un duelo individual» Mehdi Nafti esta temporada. :: pakopí Mehdi Nafti Entrenador del CD Badajoz La agresividad vuelve a ser el centro del discurso del técnico blanquinegro: «Estoy seguro de que el Mérida no tendrá más intensidad que nosotros» M. Gª GARRIDO BADAJOZ. Sábado, 26 octubre 2019, 11:17

Llegó a la sala de prensa relajado, risueño, bromista incluso, encarnando una imagen de normalidad pese a ser, inevitablemente, una semana poco convencional. Poco tardó Mehdi Nafti en ponerse serio. Sobre todo cuando se le preguntó por todo lo que rodea al derbi del domingo (Nuevo Vivero, 17.30 horas) ante el Mérida. El técnico franco-tunecino asegura que durante la preparación del choque se han olvidado del rival y la gran obsesión es la intensidad. «Está totalmente prohibido perder un duelo individual».

-Un derbi no entiende de estados de forma, clasificación ni diferencias de presupuesto.

-Un derbi es un derbi, con sus matices. Ellos tienen sus necesidades, pero nosotros también las nuestras. El partido es un 3x1: Primero por los tres puntos, luego por dar un baño de alegría a la gente y tercero por reencontrarnos y recuperar un poco de confianza.

-Será un partido especial al medirse a uno de sus exequipos...

-¿Especial? Bastante tengo con lo mío. Sabéis que Mérida es una ciudad a la que tengo cariño, no me voy a esconder, aunque duela a algunos, pero lo que me importa es mi club, mi equipo y mi gente. No hablo solo del Badajoz, sino de una afición. Ahora que vivo en el centro, cuando voy a comprar el pan, hay mucha gente que me da una palmadita en la espalda. Eres responsable de la felicidad de la gente, es algo muy bonito.

-Que vaya tanta gente al Nuevo Vivero el domingo, ¿favorece al Badajoz o genera más presión?

-¿Cuántos jugadores querrían jugar un partido así?, ¿cuántas ciudades querrían vivir un día así? El domingo seremos la envidia de casi toda España, o por lo menos de Segunda B. Son partidos para disfrutarlos, sabiendo que tienes una responsabilidad enorme. Al final de tu carrera te acuerdas de estos partidos. Es lo que queda en el corazón.

-Hay muchos jugadores nuevos y de fuera que no conocían este ambiente y deben estar alucinados con lo que mueve el partido.

-Te aseguro que hay jugadores que se han encargado de explicarles cómo funcionan estos partidos. Yo también he vivido un derbi en el banquillo y otro en la grada y puedo transmitir mis sensaciones y mi experiencia.

-La intensidad sigue siendo una de las parcelas a mejorar. En un encuentro como el del domingo es algo primordial.

-Hemos hecho esta semana poco hincapié en el rival. Después del partido ante el UCAM hemos trabajado en lo que nos falta. Te aseguro que el domingo el Mérida no tendrá más intensidad que nosotros; mis jugadores tienen mucho amor propio. Estará prohibido perder un duelo individual y se verán once leones en el campo, siete en el banquillo, más nuestra gente para rematar la faena.

-¿Algún mensaje para la afición?

-Sé lo que espera la gente de este partido, que nos van a apoyar y que nosotros vamos a dar el 150% de nuestras posibilidades, para animarles y que ellos nos den alas. Pero tenemos que dar nosotros primero para poder recibir.