A despejar fantasmas en Talavera

BADAJOZ. Domingo, 6 octubre 2019, 09:15

El Badajoz vuelve a un escenario de mal recuerdo con el objetivo de olvidar su primera derrota ante el líder y demostrar su condición de aspirante a todo

El Badajoz vuelve a Talavera de la Reina dispuesto a despejar fantasmas. Pasados y presentes. Los del sonrojante 4-0 de la temporada pasada y los de la última derrota ante el líder en el Nuevo Vivero. Aquella última visita aún escuece por la capital pacense, aunque todavía quedaban dos semanas para llegada de Mehdi Nafti. Tanto unos como otros son conscientes de que un año después todo es muy diferente. «Son contextos distintos de partido. Ellos vinieron en una situación mala, de perder muchos partidos y de no funcionar y nosotros estábamos muy bien, habíamos conseguido dos victorias», sostiene el técnico talaverano Fran Alcoy en la previa ante los medios.

Ahora, el Talavera llega a la cita tras perder dos partidos consecutivos con el Murcia y Yeclano. El Badajoz también caía en casa frente al San Fernando. «Ha sido un contratiempo y duele. Nos tenemos que reponer e intentar demostrar lo antes posible que el equipo vale», apunta el preparador blanquinegro. Ahora sus galones son bien distintos. Entonces, tras aquel 4-0 empezó a cocinarse el fichaje de Nafti, que aterrizaría dos partidos después. Y el Badajoz empezó a crecer hasta el punto de meterse por sorpresa en los playoffs de ascenso. Un objetivo con el que parte el cuadro pacense claramente esta temporada desde la parrilla de salida. «Para nosotros ha sido una semana normal. Sabemos los que estamos aquí que es un camino muy largo donde habrá contratiempos», expone el técnico franco-tunecino durante su habitual comparecencia en relación al primer traspié serio de su equipo.

Nafti sigue sin poder contar con Jairo Morillas, recuperándose de una lesión en el ligamento lateral de una rodilla; y de Gorka Santamaría, con una contractura en los isquiosurales. Djak Traoré es duda por unas molestias en la rodilla en la última sesión de entrenamientos, mientras que Kike Pina ya se ha incorporado con normalidad al grupo. «El que no empiece el partido el domingo no es un castigo. Estoy intentando mantener a todo el mundo a bordo del barco. Sería una decisión puntual táctica», precisa Nafti. En el Talavera es baja precisamente el exblanquinegro Julio Cidoncha, por lo que no podrá enfrentarse a sus antiguos compañeros.

El Talavera aprovechó este jueves la Copa Federación para intentar encontrar la fórmula para enderezar el rumbo con su pase a octavos tras eliminar al Utrera (2-0). Nafti avisa sobre un rival herido y en puestos de descenso «Tenemos que pensar en lo nuestro. Tenemos algunas informaciones, pero lo más importe es lo que vamos a proponer nosotros el domingo en el terreno de juego. No podemos ir a ver qué pasa y si se ha curado el Talavera», precisaba.

El entrenador blanquinegro destaca la filosofía de club de su rival, aunque este curso no haya empezado bien. «El Talavera es un club que lleva muchos años haciendo las cosas bien, tiene una estabilidad, el mismo entrenador Y jugadores contrastados en la categoría como Oca, Aguilar, Corral o Julio (Cidoncha), que estaba con nosotros el año pasado. Este año están teniendo más dificultades».