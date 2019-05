«Este descenso es lo peor que he vivido en el fútbol» Julio Cobos. :: e. d. El Villanovense afronta el último partido ya descendido y Julio Cobos reconoce que ha sido una semana muy complicada ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Sábado, 18 mayo 2019, 12:04

La defensa del escudo y el orgullo. Es lo poco que queda en juego para un Villanovense ya descendido, después de atravesar una de sus semanas más complicadas. El partido ante el Recreativo de Huelva, que aspira a culminar la temporada como líder, será un trámite para los serones. «Pero todavía hay cosas en juego y debemos ser profesionales hasta el último momento», reconocía ayer Julio Cobos, «no hay que olvidar que nosotros defendemos un escudo y vamos a tratar de hacer las cosas lo mejor posible».

El entrenador serón reconoce que no atraviesan su mejor momento y que lo que les gustaría es que todo terminase ya. «Es una semana en la que todo el mundo está muy triste, cuesta trabajo entrenar y eso se nota en el día a día», confesaba con rostro serio.

En estos días ha habido tiempo para la reflexión, pero es pronto para sacar conclusiones. Cobos cree que cuando termine la temporada, este domingo, será el momento de «analizar y ver en qué hemos fallado, que lo hemos hecho, porque si no fuese así no estaríamos en esta situación».

El lunes tocará pensar en el futuro, también sobre el pasado. «Hace cinco o seis años, si nos hubiesen dicho que el Villanovense iba a tener estos cinco años en Segunda División B, pero que el sexto año y después de todo lo vivido se descendía, creo que el cien por cien lo hubiese firmado», afirmaba ayer el de Valdehornillos, que reconoce que, tras vivir un descenso como futbolista, «creo que se sufre más como entrenador. Es lo peor que he vivido. Aquí he vivido cosas muy buenas, con eso me quedo, pero esto ha sido lo más duro que me ha pasado en el fútbol como entrenador».

Con un equipo hundido y apenas 18 jugadores para completar la convocatoria, viajarán a Huelva para poner fin a la temporada. A las ausencias de los lesionados Callin, Tapia y Xavi Puerto, se suma la marcha de Manuel Raíllo. El técnico lamentaba la lesión de Puerto, «después de darlo todo por el Villanovense y en el penúltimo partido se rompe la rodilla. Me decía 'Si al menos nos hubiésemos salvado.'».

De lo que no habla Cobos es de su futuro. Será otro de los temas a debatir a partir del lunes, cuando empiece oficialmente la construcción del nuevo proyecto.