«Esta derrota nos puede servir para bajar de 'Yupilandia'» Lunes, 30 septiembre 2019

Mehdi Nafti se mostró serio y reflexivo, pero tranquilo en sus valoraciones tras sufrir la primera derrota de la temporada. «El partido ha sido complicado ante un buen equipo. En el primer tiempo hemos estado igual y en el segundo hemos empezado bien, pero el segundo gol nos ha hecho mucho daño», señalaba el técnico del Badajoz. Nafti reconocía que su equipo no supo controlar la situación con tiempo por delante para poder reaccionar. «Por primera vez en la temporada hemos estado por debajo en el marcador y eso nos ha generado inquietud, imprecisiones y pérdidas. El equipo lo ha intentado, pero ellos han estado más acertados en las dos áreas», expuso.

El preparador blanquinegro confía en la capacidad de su vestuario para superar el golpe y continuar en la misma línea. «Ahora toca levantarse y seguir compitiendo».

Nafti admitía que su equipo se había llevado un baño de realidad. «A lo mejor esta derrota nos puede servir para bajar de 'Yupilandia'». En ese sentido, precisó que sentía la derrota por esa expectación que había despertado el equipo por todo lo que ha rodeado con la llegada de Joaquín Parra. «Esa euforia que se había generado no la puedes controlar. Está bien que la gente esté ilusionada, la lástima es que no se lleve a casa la victoria». La afición se había ilusionado con el buen arranque del Badajoz y esperaba salir líder de esta jornada. «Parecía que ya éramos campeones toda la temporada. Pero sabemos quiénes somos, dónde estamos y el peso y la responsabilidad que tenemos», apuntaba. El equipo pacense se llevaba su primer golpe, pero Nafti asume que no será el último. «Volveremos a tener altibajos a nivel de emociones».

Mehdi Nafti Técnico del CD Badajoz

Sobre las ausencias de Gorka Santamaría y Jairo Morillas, Nafti desveló que estaban tocados. «No hemos querido arriesgar a estas alturas de la temporada. Gorka se ha resentido de unas molestias, lo hemos tratado de guardar, pero en la última prueba no ha llegado y era un riesgo innecesario. Jairo estaba también con un esguince e Iván Casado ayer tuvo un golpe en el empeine».