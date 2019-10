Un derbi para disfrutarlo en las gradas Las aficiiones del Badajoz y del Mérida apoyaron a sus equipos en el entrenamiento del sábado. / @CDBADAJOZ/@MERIDA_AD El Badajoz necesita recuperar sensaciones en el duelo de máxima rivalidad ante un Mérida que busca una inyección de moral para revertir su delicada situación J. P. Y M. G. BADAJOZ y MÉRIDA. Domingo, 27 octubre 2019, 11:50

Llegó el momento más esperado para blanquinegros y romanos. Badajoz y Mérida retoman sus duelos pasionales en Segunda B año y medio después desde prismas muy distintos, pero con la misma carga emocional de siempre. Y es que un derbi no entiende de clasificación, trayectorias, dinámicas o sensaciones. En los enfrentamientos de máxima rivalidad prevalece la motivación y en ese punto de saber controlar las pulsaciones puede estar la delgada línea roja que cruza del éxito al fracaso. Desde ambos clubes se ha tratado de rebajar la tensión con un mensaje claro de cordialidad dirigido a sus sectores más radicales para que el derbi sea un ejemplo de deportividad y suponga el inicio de una nueva etapa en la que no tiene cabida la violencia. Joaquín Parra y Paco Puertas hacen gala de su amistad y rescatan del baúl del olvido la tradicional comida entre directivas en Machivirito. Y en ese sentido de gran fiesta del fútbol extremeño se presenta un derbi apasionante para disfrutarlo entre las aficiones en las gradas.

«Eres responsable de la felicidad de la gente, pero es una responsabilidad muy bonita. No estamos hablando solamente del CD Badajoz, estamos hablando de una afición, de una ciudad y tienes una responsabilidad tremenda», apunta Mehdi Nafti. El técnico blanquinegro es consciente de la carga de sentimientos que concentra un derbi Badajoz-Mérida tanto dentro como fuera del vestuario. «Al final de tu carrera te acuerdas de estos partidos. Es lo que queda en tu corazón», expone.

El preparador del Badajoz cuenta por primera vez con todos sus jugadores disponibles con el alta de Jairo Morillas, que ya ha entrado en el trabajo de grupo, pero ahora le toca recuperar el tono físico por lo que es probable que no entre en la lista definitiva. Pablo Vázquez es duda por una infección en el pie que le ha impedido entrenar en las primeras sesiones de la semana.

El técnico emeritense recupera a Gonzalo Poley y a Emilio Cubo y tiene la duda de Salvi. Como el análisis de los partidos no depende de los resultados, el cuerpo técnico del Mérida puede repetir la misma alineación de las dos últimas jornadas o dar entrada a Cubo, Poley y Miguel Ángel Espinar. El Mérida viaja en pleno al Nuevo Vivero. Con todos, lesionado y duda incluidos, más Migue Montes y la afición, a la que incluyó ayer el club en su convocatoria. Alrededor de 500 emeritenses acompañarán al equipo de Diego Merino en lo que se espera que sea su punto de inflexión: ya sea por resultado positivo, por imagen esperanzadora, por detalles. por lo que sea. Lo que hace una semana parecía imposible ha ido coloreándose con el paso de los días en el entorno emeritense: del «no viajo porque ganar tal y como estamos es imposible» al «¿y por qué no le podemos dar un susto?».

Nafti recela de la delicada situación en la que llega el Mérida. «Es un equipo que está sufriendo. Ha cambiado de entrenador hace dos semanas. Todavía no se ha encontrado. Viene un derbi y la euforia, ganas, intensidad... está a su máximo y estoy totalmente convencido que nos vamos a encontrar a un Mérida distinto por el hecho de jugar el derbi», avisa el preparador del Badajoz. «Un derbi es un derbi. El Mérida tiene sus necesidades, pero nosotros tenemos las nuestras», añade. «Después del partido que hicimos ante el UCAM hemos trabajado en lo que nos falta a nosotros. Puedo asegurar que el Mérida no tendrá más intensidad que nosotros. Estará prohibido perder un duelo individual», remarca Nafti. Lo que le falta al Mérida lo ve Diego Merino en el engranaje de su rival de esta tarde: «En los duelos individuales tienen traslado, eliminación y velocidad. y ganar duelos es muy importante en esta categoría. Ese potencial le hace ser un equipo que, a nivel colectivo, te hace daño en las transiciones. Además, en el ataque posicional tiene juego interior, en el juego exterior tienen centro lateral y en el área tiene delanteros que le dan recursos distintos. No deja indiferente a nadie: equipo de presión alta, de ir a campo contrario vertical, agresivo en los ataques.». ¿Pero, míster? «Pero vamos a competir y si nos quieren ganar van a tener que hacer las cosas muy bien».

El técnico del Badajoz admite que su equipo no ha ofrecido su mejor versión en los últimos partidos. «Nos debe servir para reencontrarnos nosotros y recuperar un poco de confianza», señala. «Nos hemos preparado a conciencia para competir desde lo colectivo y hacer bien las cosas», repite el técnico emeritense, Diego Merino, como un mantra. «A veces se te presentan oportunidades de revertir situaciones y nosotros vamos con esa ilusión: sentir, desde la humildad y el trabajo, que compites de tú a tú con el rival, para que nos haga ver que se puede. y que lo vamos a conseguir».

El vestuario romano comparte que su situación pasa más por lo mental que por lo futbolístico, a sabiendas de que también pasa mucho por lo futbolístico. En vez de aceptar que en el fútbol se reciben goles y que hay que saber sobreponerse a ellos, el equipo se desmorona nada más encajarlos. El cuerpo técnico sabe que al equipo aún le queda para ponerse al nivel táctico que ellos exigen, pero está convencido de que cuando memoricen la idea darán saltos cualitativos en la clasificación. Y en los despachos se confía tanto en los del césped como en los del banquillo, aunque pregonan que en estos momentos hay que tirar más de tranquilidad y paciencia que de exigencias y presión.

Nafti, que ya estuvo en el banquillo romano en el derbi de hace dos años y en la grada en la vuelta del Nuevo Vivero, se muestra encantado con la atención que reclama este tipo de partidos de alto voltaje. «No puedes sentir presión por un partido así. ¿Cuántos jugadores quieren jugar un partido así? ¿Cuántas ciudades quieren vivir un día así? El domingo seremos la envidia de la Segunda B. Son partidos para disfrutarlos, sabiendo que tienes una responsabilidad enorme con la gente, pero para hacerles disfrutar». Y aunque subraya el gran ambiente que habrá en el Nuevo Vivero y el calor que dará la afición, el entrenador franco-tunecino exige dar el primer paso para animar a la grada. «Tenemos que dar nosotros primero para poder recibir», sostiene. En ese sentido, Guzmán elogia el apoyo incondicional de los seguidores esta temporada. «Los jugadores somos conscientes del ambientazo y las ganas que hay de este partido. Pero es una dinámica ya habitual ver ese ambiente en el Nuevo Vivero y este partido no va a ser menos».

De Mérida se desplazarán cinco autobuses más aquellos que viajen por su cuenta en sus vehículos particulares. Para crear ambiente, el Badajoz vuelve a organizar una fiesta previa para sus aficionados desde las 13.00 horas en la explanada del estadio con el popular cocinero Javi García en la elaboración de tapas de arroz ibérico y garbanzos y con hinchables para los más pequeños.