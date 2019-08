Un derbi en casa de los Gómez Martín El choque inaugural de la temporada podría dejar como anécdota el primer enfrentamiento entre los dos hermanos que tiene a la familia dividida | El partido entre Mérida y Don Benito medirá a los hermanos Mario y Alejandro ESTRELLA DOMEQUE Viernes, 23 agosto 2019, 09:29

Comparten apellidos, Gómez Martín, y también la sangre que corre por sus venas. Todo unido por la misma pasión por el fútbol. Sin embargo, los hermanos Mario y Alejandro se enfrentarán este domingo en el derbi entre Mérida y Don Benito. Nunca han sido compañeros de equipo, tampoco rivales. Será, por tanto, un duelo inédito con el derbi regional como telón de fondo. Mejor escenario, imposible.

El pequeño de la casa es Alejandro, más conocido como Chele. Con 24 años, el Don Benito le ha dado la oportunidad de regresar a Segunda B. Su hermano mayor, Mario, tiene 26 años y esta será su segunda campaña en la región tras jugar la pasada temporada en el Badajoz. En su niñez habrán sido innumerables las veces que se habrán peleado por la pelota, pero en unos días será la primera vez que lo hagan en serio. En muchos de esos 'duelos' infantiles seguro que sus padres, Gemma y José Luis, tuvieron que hacer de árbitros. Esta semana les tocará sufrir desde la grada.

«Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, pero la familia está dividida», comenta Mario entre risas, «eso sí, va a depender de si jugamos los dos o no, porque si uno se queda en el banquillo eso va a decantar la balanza». Como hermano mayor no esconde su papel protector y se muestra ilusionado porque su hermano haya podido volver a jugar en la categoría de bronce. Y es que, hace algún tiempo, tuvieron la oportunidad de medirse en un partido, pero una grave lesión de Alejandro lo impidió.

Por eso recupera la seriedad a la hora de dejarle un mensaje al más pequeño de cara a este partido: «Espero que disfrute, que después de mucho trabajo ha vuelto a estar en Segunda B como quería. Así que solo quiero que disfrute no solo de este partido, sino toda la temporada. Deseo lo mejor para mi hermano, que haga el mejor partido de su vida». Aunque ese deseo no quita que quiera que la victoria se quede en Mérida.

A la cita acudirán sus padres, también algunos de sus primos, por lo que será como una reunión familiar de verano. Aunque Chele está dispuesto a olvidar el parentesco que les une por un momento. «Si puedo le soltaré alguna», dice sin esconder tampoco la carcajada, «es genial poder jugar contra tu hermano, pero esto es fútbol y durante 90 minutos no seremos hermanos».

Con la temporada a punto de empezar, han sido días de mensajes cruzados entre padres, hermanos y primos. Podría parecer que la casa Gómez Martín tiene el corazón dividido y así será seguramente. Aunque la madre de ambos parece tenerlo claro. «Dice que gane el que gane, ella va a ganar siempre», asegura Chele. «A no ser que alguno se quede en el banquillo, que entonces dirá que gane el otro», advierte.

Pero Chele también deja las bromas a un lado para desearle suerte a su hermano mayor: «Que lo haga bien y que se luzca. Que no llegue por su lado, pero que marquemos un gol y nos llevemos la victoria». Como se suele decir, ambos quieren lo mejor para el otro, pero a partir del lunes. Este domingo los dos quieren quedarse con los tres puntos para empezar con buen pie.

En las conversaciones de los últimos días han hablado mucho sobre el ambiente o si creen que van a jugar, pero no han hecho referencia a nada táctico. «No merece la pena. Creo que todo el mundo sabe cómo juega el Don Benito y cómo juega el Mérida», afirma el lateral rojiblanco. Ambos demuestran esa afirmación al hablar del rival. Así, el ex del Moralo destaca la línea ofensiva emeritense, «ahí tienen gente con mucho talento y además también son sólidos en defensa». Por su parte, Mario define al Don Benito como «un rival duro, físico, con alma y que no da un balón por perdido. Creo que ha mejorado bastante la plantilla, pero la idea sigue siendo la misma».

Los dos hermanos reconocen que llegan con muchas ganas a este partido. Ya es especial por ser el primero de la temporada, pero aumenta por tratarse de un derbi que hará subir ya de inicio las pulsaciones. «Es un partido más, pero siempre se percibe como diferente y para la afición es importante», dice el defensa romano, que cree que solo por el ambiente ya será especial. Para él, han hecho una pretemporada de menos a más, pero ve al equipo bien tanto física como anímicamente para el primer partido, «que suele marcar el inicio de la temporada y por eso es importante ganar».

A unos kilómetros, en Don Benito, Chele también se muestra ambicioso para este estreno liguero, después de una preparación en la que los de Juan García han obtenido buenos resultados y se ha visto cómo iban encajando las piezas. «Ahora hay que probar el ritmo de competición», señala el jugador rojiblanco, «estamos a un buen nivel y a partir de este fin de semana sabremos si hemos hecho las cosas bien para sacar conclusiones».

Reconoce que es especial empezar con un derbi regional, algo que nunca antes le había sucedido, y cree que ese conocimiento entre ambos hará que el duelo comience con algo de tanteo entre los equipos. «Va a ser extraño, porque nunca es un partido normal».

Ahora, la guinda del pastel la pueden poner Santi Amaro y Juan García si deciden alinear a los hermanos Gómez Martín para alegría, y corazón dividido, de sus padres.

Mario Gómez Martín (06/10/1992, Talavera de la Reina), es defensa central y será su primera temporada en el Mérida. Llega procedente del Badajoz y se formó en la cantera del Rayo Vallecano. Después ha pasado en Segunda División B también por Gavá y Talavera.

Alejandro Gómez Martín (06/05/1995, Talavera de la Reina), es lateral derecho y será su primera temporada en el Don Benito. Conocido como 'Chele', llegó en verano del Moralo. Ya sabe lo que es jugar en Segunda B, después de debutar en el Trival Valderas y jugar en el Llagostera.