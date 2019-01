Una defensa entre algodones contra la eterna juventud de Dani Güiza Juanjo es una de las dudas en el once de Nafti. :: pakopí El delantero andaluz pone a prueba al Badajoz, que cuenta con las bajas de Cristian y Kamal y las dudas de Eneko y Juanjo para medirse al Sanluqueño MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Lunes, 7 enero 2019, 20:42

38 años, una Eurocopa con España, un pichichi en Primera y un amplio currículum coronado con experiencias en campeonatos tan exóticos como el paraguayo o el malasio. Dani Güiza está de vuelta en el fútbol, pero tiene cuerda para rato todavía.

Viviendo una enésima juventud en las filas del Atlético Sanluqueño, es una de las principales amenazas para el Badajoz en el estreno de 2019 (Nuevo Vivero, a las 17. 00 horas). Bien lo sabe su última víctima, el Villanovense, que encajó un doblete del ariete jerezano en la jornada que finiquitaba el año. Sin fuelle para 90 minutos, pero con el oportunismo y la puntería intacta, ha ido ganando protagonismo en el conjunto andaluz pese a que su participación era testimonial en los primeros compases del curso. No ha completado ninguno de los encuentros, pero su presencia es un incordio para las zagas rivales y una bendición para el ataque del conjunto de Rafa Carrillo. «A Dani lo conozco bien de la época en Cádiz, tenemos amigos en común. También tienen a Abel en el centro. Son futbolistas que siguen jugando por pura pasión. Güiza disfruta de su fútbol, pero intentaremos que no nos haga daño», reflexionaba Mehdi Nafti, técnico blanquinegro, en la comparecencia del pasado viernes.

El preparador del Badajoz cuenta con una defensa entre algodones para medirse a un rival directo en la clasificación. A las bajas por sanción de Cristian, que además sufre unas molestias en al rodilla, y Kamal, se han unido esta semanas las dudas de Juanjo, que apenas se ha ejercitado con sus compañeros por un proceso gripal, y Eneko Zabaleta, aquejado de una fascitis que envuelve en una incógnita su participación hasta el último momento. «No tenemos recambio para él», se lamentaba el entrenador franco-tunecino en referencia al lateral vasco, que ha disputado todos los encuentros de esta temporada como titular.

En todo caso, ambos han entrado en la convocatoria para el choque de hoy. No está en la lista la última incorporación, Adama Fofana, pendiente de tramitar el papeleo de su ficha. La gran novedad es la presencia del mediocentro Manuel Obando, el segundo juvenil que forma parte de una lista de Nafti tras Moi Ortega, que fue el suplente de Pawel Florek ante el Almería B por la sanción de Kike Royo.

Pese a los últimos contratiempos, Nafti no considera una necesidad imperiosa reforzarse en el mercado de invierno y le interesa centrarse en «sacar algo más a la plantilla; queremos hacer una mejor segunda vuelta que la primera».

Bajas en el Sanluqueño

Por su parte, el Atlético Sanluqueño acumula varias bajas importantes en su once. Rafa Carrillo no podrá contar con Álex Cruz, con un problema en su tobillo izquierdo, ni con Alberto García, con una rotura muscular en el abductor de su pierna izquierda. A ellos se les ha unido esta semana Juanfran, que sufrió un golpe en el entrenamiento del viernes y que no viajó a Badajoz. Tampoco será de la partida Antonio Jesús, que se ha marchado cedido al Xerez Deportivo FC por una campaña. El técnico cordobés sí podrá alinear a Mawi tras superar una lesión de menisco que le hizo pasar por quirófano hace mes y medio, aunque no se espera que salga de inicio.