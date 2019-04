David Agudo: «No es decisivo, pero puede ser un partido clave» Agudo se lamenta de una ocasión fallada en el derbi. :: h. b. ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Sábado, 13 abril 2019, 08:41

Seis partidos por delante y, al menos, diez puntos por sumar para lograr la histórica permanencia. Ese es el objetivo del Don Benito en el tramo final de la temporada y en esta jornada intentarán dar un paso importante para ello ante un rival que pelea por la misma suerte de la salvación como es El Ejido. «No es decisivo, pero sabemos que este partido puede ser clave para lo que resta de temporada», reconocía ayer el delantero rojiblanco David Agudo.

El ariete de Lobón se perdió ante el Ibiza sus primeros minutos esta temporada para cumplir ciclo de amonestaciones. Un parón que sufrió desde fuera, pero que reconoce que le vino bien para desconectar unos días de un año que está viviendo con intensidad. «Desde fuera se sufre mucho, bajé en el descanso al vestuario, porque veía al equipo sin confianza en la primera mitad», reconoce sobre el partido de la semana pasada, «pero el parón fue bueno para mí».

El vestuario sabe de la importancia de este partido, ante un equipo que quizás aspiraba a cotas más altas esta temporada por los nombres que atesora en su plantilla. Sin embargo, se ven en estos últimos partidos peleando por el mismo objetivo que el Don Benito. «El Ejido era un equipo para estar arriba y debemos tenerlo en cuenta», advierte David Agudo, que señala además que es un «partido importante ante un rival directo, y solo pensamos en ganar».

Sin Abraham Pozo

El regreso de David Agudo contrasta con la ausencia, también por acumulación de tarjetas, de Abraham Pozo, protagonista del empate ante el Ibiza con un gran gol. «Si la semana pasada no teníamos al jugador con más minutos a lo largo de la temporada, esta vez no vamos a tener a un jugador determinante como ha sido Abraham en las últimas semanas», reconocía también en la previa el técnico Juan García. «Pero hay plantilla para solucionarlo y todos tienen la predisposición de dar el máximo y que no se noten las ausencias».

La del de Pueblonuevo será la única baja de cara a este encuentro. En cuanto a la semana de entrenamientos, a falta de la sesión de hoy antes de viajar a tierras almerienses, el entrenador rojiblanco subraya que han sido días de reflexión sobre el último partido. «El empate nos ha hecho reflexionar en cuanto a la puesta en escena y lo que nos estamos jugando, pero hay que valorar la reacción del equipo en la segunda parte», apuntaba.