SEGUNDA B Curro Harillo parchea la portería del Romano Francisco Harillo, la pasada campaña en el UCAM. :: e. domeque El Mérida no pudo inscribir anoche a Krsto y acudió a las últimas horas del mercado para conseguir la cesión del exguardameta del Extremadura M. G. MÉRIDA. Martes, 3 septiembre 2019, 08:58

«El lunes no se puede terminar sin que hayamos inscrito a Krsto y con Javi Sánchez lesionado», soltó Santi Amaro tras caer en Sanlúcar de Barrameda. Y como el Mérida no logró finalmente inscribir anoche a Krsto Ljubanovic. pues tuvo que acudir rápidamente a las últimas horas del mercado de fichajes para no agravar el problema de su portería. El elegido fue Francisco Harillo Becerra (Ronda, Málaga, 1997), guardameta sub-23 que aterrizará en el Romano cedido por el San Fernando, club al que ha llegado este verano y en el que iba a contar con pocos minutos a lo largo de la presente temporada. Por delante, cuatro sesiones antes de debutar el próximo domingo (19.00 horas) ante el Linense. Porque a Javi Sánchez aún le quedan varias semanas por delante y de Krsto, que seguirá en el club, aún no se tienen noticias sobre la resolución de su problema burocrático.

Curro Harillo jugó la temporada pasada en el UCAM Murcia. Allí actuó en diez partidos (todos ellos como titular), recibiendo diez goles y dejando la puerta a cero en cinco partidos. Un año antes militó en el Extremadura UD, con el que ascendió a Segunda. Aquel curso sólo jugó un partido en el Francisco de la Hera, en la jornada 35 ante el Villanovense. Antes de dar el salto a Segunda B, militó en el San Roque de Lepe y las canteras de Málaga, Real Madrid y Braga, siendo internacional sub-17 con la selección española.

«Pese a su juventud, es un guardameta que tiene experiencia de sobra en la categoría», opina el director deportivo del Mérida, Rubén Andrés. «Es solvente en el juego aéreo y posee grandes reflejos. Además, no le quema el balón en los pies y eso es algo positivo para darle buena salida al equipo desde atrás».

A priori, Curro Harillo será el guardameta titular del Mérida la próxima jornada y José María García Irigaray volverá al banquillo, a pesar de su buena actuación el pasado domingo en El Palmar. «Los dos primeros tiros a puerta del Sanluqueño son de penalti. Hay que eximirle de cualquier responsabilidad», habló de él Santi Amaro en la rueda de prensa posterior al choque. «Creo que ha estado bien, nos ha dado tranquilidad. También el equipo ha defendido muy bien. Hemos sacado a un equipo con empaque y bueno en el juego aéreo para jugar con esa baza tanto defensiva como ofensivamente».