«Nos está costando mucho saber encajar los golpes»

Han pasado ya dos meses de competición y en el Mérida tienen clarísimo que sus sensaciones han ido de más a menos. El equipo de las primeras jornadas, sobre todo anímicamente, no tiene nada que ver con el equipo de los tres últimos partidos. Y eso preocupa mucho más que la posición de vicecolista, que ya de por sí inquieta. «Estamos en un momento en que nos meten un gol y nos venimos abajo», resume Javi Chino. «Hay que tener mucha tranquilidad porque no vamos a salir del descenso en dos días», pide Diego Merino. «Hay muchas cosas que se están haciendo mal y que tenemos que corregir: no podemos ni conceder ni regalar tanto», ve Rubén Andrés. «El equipo está como un flan, nerviosísimo, sobre todo en el Romano», entiende Paco Puertas.

HOY habló ayer con los cuatro pilares del club: el presidente, el director deportivo, el técnico y el capitán, y todos confían en revertir el difícil momento que atenaza al equipo: «Pero con trabajo, tranquilidad y paciencia. de todos los estamentos del club». La única nota positiva de las últimas semanas, por ejemplo, es que la afición ha comprendido la realidad del equipo y su comportamiento ante el Yeclano fue más afectuoso con el equipo que ante el Villarrubia. Entendiendo que es lo que hay y es lo que toca ahora.

«Más que preocupado estoy ocupado», se arranca el presidente del club. «Ocupado en apoyar al nuevo técnico, en estar cerca de él. A los jugadores les faltaba orden y tener las ideas claras. Hemos visto que el equipo ha mejorado defensivamente y que va a mejorar aún más. Lo que pasa es que en los errores individuales no puede estar el entrenador, como pasó en los dos goles del domingo. Pero me quedo con que supimos igualar en casa dos resultados adversos con la presión que tenemos por estar metidos ahí abajo».

Las claves de por dónde pasa la mejoría del equipo las descifró nítidamente el técnico en la rueda de prensa posterior al choque. «La solución es reforzar la entrega y el alma que tiene este equipo. Y a partir de ahí, dos cosas», redunda veinticuatro horas después Diego Merino: «Primero, ser capaces de estar cómodos conviviendo con esta situación. No vamos a salir mañana del descenso y tenemos que ponernos objetivos más a corto plazo. Y segundo, poner el foco en asimilar comportamientos que nos den una óptima organización e insistir sobre lo mismo. Eso nos ayudará a automatizar los aspectos del juego».

«El reto, el objetivo, es irnos al descanso con la portería a cero, porque en las segundas partes el equipo está respondiendo bien. Si conseguimos eso, este equipo nos va a dar muchas alegrías», desvela el presidente emeritense. «No nos están saliendo las cosas como queremos», se arranca Javi Chino. «En el campo se nota que estamos nerviosos, que a la mínima agachamos la cabeza. Estamos tirando las primeras partes. En las segundas salimos de otra manera, pero eso no vale. Para ganar tenemos que estar noventa minutos bien. Nos falta creérnoslo, porque no somos el peor equipo del grupo. Nos está costando muchísimo saber encajar los golpes».

Confianza plena

Esta del capitán, por ejemplo, es la autocrítica que pide el director deportivo, Rubén Andrés: «Hacemos muchas cosas mal. Y aparte de nuestra autocrítica, también es cierto que se nos han lesionado jugadores importantes y que algunas decisiones arbitrales no nos han favorecido (estamos hablando de tener algunos puntos más en la clasificación que nos harían cambiar la perspectiva de la situación)».

Una de las frases que más le están recordando a Rubén Andrés estas últimas semanas es la que dijo en la presentación oficial del nuevo presidente: «Aunque hubiera tenido más presupuesto para fichar, hubiera confeccionado la misma plantilla». «Con el presupuesto que tenía hice una plantilla con los jugadores que yo quería, y los sigo queriendo y me siguen gustando», se explica el director deportivo emeritense. «Sé que cuando las cosas van mal, todos somos muy malos. Pero esto es muy largo y Diego (Merino) lleva tan solo diez días. Esto no se soluciona por arte de magia. Cuando se consigan dos victorias, saldremos de ahí. Lo tengo clarísimo».

Tan claro como el presidente, que ya adelanta que se acudirá al mercado de invierno: «Estamos a disposición de lo que pida el míster. La dirección deportiva está trabajando en las posiciones que podamos reforzar y seguro que ficharemos. Vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos y más porque estamos convencidos de que el equipo se va a mantener». No es cuestión de presupuestos, repite Paco Puertas, «porque el nuestro, como ya dije en verano, está entre los diez más importantes del grupo». «De momento, somos nosotros los que tenemos que sacar adelante esta situación. No va a venir nadie a ayudarnos», cierra Javi Chino.