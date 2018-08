Cordialidad veraniega en el Nuevo Vivero

El Badajoz y el Extremadura reviven el derbi de la cordialidad, esta vez veraniego, en el Nuevo Vivero como preparación para lo que viene. A ambos equipos les queda mucho por recorrer para llegar con garantías y confianza al inicio liguero y el choque en el coliseo blanquinegro puede ser importante para pacenses y almendralejenses. Este derbi del mes de agosto es el primero de los tres partidos en cuatro días que va a afrontar el Extremadura en una semana clave para el club azulgrana; mientras que el Badajoz sigue ganando sensaciones en los entrenamientos mientras que intenta plantar cara a los equipos con los que se ha enfrentado hasta ahora, sin excesivo éxito. Eso sí, las pretemporadas están para probar, para acumular minutos, para ganar en confianza y para reencontrarse con las buenas sensaciones tras las vacaciones.

Los azulgranas

Quizá el Extremadura sea el equipo que más necesite tener buenas sensaciones en el encuentro del Nuevo Vivero. Los azulgranas han vuelto de su 'stage' de preparación en la Costa del Sol con un sabor agridulce y sin muchos cambios en el equipo. El conjunto almendralejense consiguió vencer al CD El Palo, pero los otros dos partidos, ante equipos de Segunda División, fueron dos derrotas. Además, el club de la capital de Tierra de Barros sólo ha incorporado a cuatro futbolistas, por lo que está a la espera de confirmar más fichajes antes de dar las bajas necesarias en el plantel.

Por eso esta semana es clave. La dirección deportiva trabaja a marchas forzadas para confirmar nuevas altas, mientras que Juan Sabas trabaja con lo que tiene. Suenan nombres como Asdrúbal, Chuli o Aitor García, pero de momento ninguna confirmación.

Así, el encuentro ante el Badajoz, el primero en cuatro días -el Extremadura juega el jueves ante el Vitoria de Setúbal y el sábado ante el Sevilla-, gana en importancia, pues los cuatro fichajes van acomplándose al equipo y los azulgranas siguen sumando minutos para el estreno liguero en Oviedo, dentro de poco más de dos semanas. El Extremadura se presenta en el Nuevo Vivero con la intención de reencontrarse con la victoria tras caer ante el Granada, pero sobre todo con la necesidad de ir plasmando en el terreno de juego lo que Juan Sabas quiere de su equipo y de ir adquiriendo buenas sensaciones.

Los blanquinegros

Algo similar al objetivo de sus vecinos almendralejenses pretende la tropa de Patxi Salinas. El técnico vasco quería medirse a rivales de entidad para conocer de primera mano las posibilidades de su plantel cuando vienen curvas, y así está ocurriendo. Las dos primeras pruebas fueron ante duros adversarios portugueses, Benfica B y Vitoria de Setúbal, de superior categoría ambos y con el añadido de acumular más carga de trabajo físico, aunque sea una semana, algo que a estas alturas no es baladí. El Badajoz cayó ante los dos y sigue sin conocer la victoria este verano, aunque la clave es testar al plantel más que mirar al marcador. «Ahora mismo me importa más el concepto que el resultado. Hemos competido bien, en la primera parte no nos han tirado prácticamente a puerta. Llevamos dos semanas de entrenamiento y es muy pronto para valorar», significaba Salinas tras el segundo choque, el de su estreno en el Nuevo Vivero (0-1).

Contra el Extremadura será más de lo mismo, si bien es cierto que el equipo de Sabas también tiene por delante mucho trabajo y alguna que otra cara nueva por incorporar. Catalogado como el partido 'entre hermanos', las dos escuadras se vieron las caras el pasado curso en Segunda B, pero la próxima temporada no coincidirán tras el ascenso azulgrana a Segunda División, el sueño en el horizonte albinegro.

El club pacense informa de que los abonados podrán verlo por 5 euros, mientras que los que no lo sean tendrán que pagar una entrada de 10. El acceso al estadio se realizará por Tribuna y las puertas se abrirán al público a las 19.45 horas.