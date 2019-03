«Estoy muy contento por el resultado» Lunes, 25 marzo 2019, 07:56

El técnico del equipo extremeño se mostró satisfecho por el punto conseguido en el terreno de juego del Cartagena. «Estoy muy contento por el resultado. Veníamos con la intención de conseguir la victoria. Sabíamos que sería complicado ante el líder. Ellos han tenido ocasiones, pero nos hemos podido poner por delante en el marcador. Creo que hemos defendido bien y han conseguido hacernos un gol. Hay equipo que con mucho menos, nos han hecho más daño. Pero estoy contento con el punto en líneas generales».

Cobos destacó el esfuerzo de los suyos. «El trabajo ha sido enorme. Es un equipo de una gran profundidad, con jugadores que juegan muy bien entre líneas. Nosotros, ofensivamente, no es que hayamos tenido muchas ocasiones, pero hemos tenido la jugada del gol y dos buenas ocasiones».

Por último, se le preguntó sobre si la lesión de Poley había sido determinante. «Conocéis perfectamente a Poley. Es un futbolista muy importante en jugadas a balón parado, que nos da un punto de calidad, pero ha salido Xavi y lo ha hecho muy bien, un jugador que lo hace muy bien entre líneas. El último cambio, el de Álex, lo he hecho porque el jugador ya no podía continuar y eso si me ha trastocado porque quería haber hecho un cambio más ofensivo», concluyó.