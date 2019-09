«No estoy contento, pero no estoy preocupado» Lunes, 2 septiembre 2019, 08:38

«No estoy contento, pero no estoy preocupado. Me voy con buen sabor de boca y felicitando a mis jugadores porque hemos tenido encerrado a todo un Cartagena, hay que seguir trabajando». Era la valoración inicial de Juan García, entrenador del Don Benito, tras la derrota ante el Cartagena. «No hemos conseguido el empate, que para mí sí que hubiese sido justo, pero solo queda felicitar al Cartagena porque no ha sido gratis la victoria. Le ha costado mucho llevarse los tres puntos, pero ha sido justo vencedor porque el marcador lo dice así», proseguía.

Sobre el gol encajado, el entrenador valoró la reacción de los suyos. «El equipo se rehace porque sabe que esa situación podía pasar y había margen». En cuanto al estado físico del equipo, cuestionado por la segunda parte del Mérida, también sacó conclusiones positivas: «Me alegra que el trabajo de Juancho se vea reflejado en el campo con los jugadores que han conseguido encerrar al Cartagena hasta el final».