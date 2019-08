SEGUNDA B «La confianza me ha hecho dar mi mejor versión» Jesús Sillero durante un entrenamiento. :: e. domeque Jesús Sillero, jugador del Don Benito, se muestra contento por renovar e intentará superar los ocho goles logrados la pasada temporada ESTRELLA DOMEQUE Miércoles, 21 agosto 2019, 09:16

Apenas lleva unos meses en Don Benito, pero ese tiempo ha sido suficiente para que Jesús Sillero se sienta uno más en la familia rojiblanca. Incluso, por el cariño que le profesa su afición, podría parecer que es uno de los hombres de la casa. Pero no, llegó en el pasado mercado de invierno y fue uno de los 'culpables' del final desenlace de la salvación. Ahora juega con la ventaja de empezar aquí la temporada y no empezar de cero. «Los casi cuatro meses que estuve aquí me hicieron reflexionar para la renovación y gracias a la confianza que me ha transmitido Juan García para esta temporada tomé una decisión con la que estoy muy contento», apunta el sevillano.

Y es que, en Don Benito encontró esa confianza que quizás le había faltado en proyectos anteriores, como el Marbella en el que estuvo jugando hasta el ecuador de la pasada campaña. Una buena sintonía que pronto le llegó también desde la grada. «Desde que llegué me transmitieron esa confianza y eso ha hecho también que en los partidos haya dado mi mejor versión», asegura.

Pero una figura clave en su continuidad fue Juan García, entrenador del Don Benito, que también ha sabido exprimir al máximo sus cualidades. «Él me hizo mucho hincapié en que renovara», confiesa, «me dijo que a mi edad tengo que pensar en sumar minutos y no en pajaritos que te cuentan. Personalmente, estoy muy bien aquí, también mi pareja, y creo que puedo crecer como futbolista».

LAS FRASESJesús Sillero Jugador del Don Benito «No podemos competir en cifras, pero tenemos que tratar de igualarlas con trabajo y sacrificio» «Quiero sumar goles e intentar que valgan puntos para conseguir el objetivo lo antes posible»

En lo colectivo, el objetivo vuelve a ser la permanencia. En lo individual, Jesús Sillero también se marca retos: «Quiero sumar los máximos goles posibles e intentar que esos goles valgan puntos para conseguir el objetivo lo antes posible». Ya lo hizo la pasada temporada, tras su debut en la jornada 22, el atacante sumó seis goles en 17 partidos. Antes ya había conseguido dos dianas con el Marbella, por lo que terminó la campaña con ocho tantos. Una cifra que intentará superar este curso.

Todo ello con una competencia que crece dentro de la plantilla. Para Sillero, el nivel de los fichajes es «espectacular y eso es bueno para que los que nos hemos quedado compitamos con ellos». En su caso, cree que la competencia es muy alta, «personalmente tengo que apretar, eso a nivel de entrenamientos y de partidos va a venir bien».

Competencia que se trasladará también a los rivales del Grupo IV, «que es uno de los más fuertes, en lo económico y en lo deportivo». Todo un reto para el Don Benito que como explica el sevillano también supone una motivación, «porque en cuanto a terrenos de juego creo que es el más bonito de jugar y está claro que no podemos competir con esas cifras, pero tenemos que tratar de igualarlas con trabajo y sacrificio». El primer paso será este domingo ante el Mérida.