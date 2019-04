Competición desestima las alegaciones del Badajoz por César y Candelas

BADAJOZ. El Badajoz es la sensación del momento, el mejor equipo de categoría nacional en el último mes, pero en los comités sigue siendo el mismo que no gana un recurso. Ninguno de los presentados esta temporada (Petcoff, José Ángel y Kike Royo) ha prosperado por más que estuvieran argumentados y apoyados con pruebas videográficas. El club blanquinegro presentó alegaciones para que les fueran retiradas las amarillas a César Morgado y Candelas, pero la Jueza de Competición ha vuelto a desestimar los recursos.

El Badajoz, en su defensa para la retirada de la segunda amarilla que vio el central pacense y que significó el penalti en el 98, consideraba que no existía voluntariedad en la acción y que tampoco se ajustaba a lo sucedido en realidad, pero el Comité en su resolución explica que «no se aprecia el error material manifiesto invocado como fundamento de las alegaciones del club». Y en cuanto a Candelas, la entidad pacense se escudaba en que el árbitro no concretó las observaciones de orden técnico que le habría hecho el jugador y además negaba que las hubiera realizado, aunque Competición concluye que «el club no aporta prueba alguna que pueda servir para quebrar la veracidad del acta arbitral». De esta forma, ambos jugadores son sancionados con un partido por las dos amarillas y Candelas además tendrá que pagar una multa de 192 euros. El club, 45 euros por cada expulsión. A César Morgado se le sancionó por juego peligroso y a Candelas por hacer observaciones al colegiado.