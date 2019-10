SEGUNDA B Cometer errores está permitido; repetirlos, no Nafti, pensativo en su área técnica ante el San Fernando. :: c. moreno El técnico Mehdi Nafti trabaja para corregir las debilidades defensivas que propiciaron la primera derrota del Badajoz M. Gª GARRIDO BADAJOZ. Sábado, 5 octubre 2019, 09:38

«Ha sido un contratiempo, pero nos tenemos que reponer y demostrar lo antes posible que el equipo vale». El Badajoz 2.0 de Mehdi Nafti se enfrenta a un escenario nuevo tras seis jornadas disputadas. Relativizar es, para el entrenador franco-tunecino, el antídoto más eficaz para gestionar la primera derrota del curso. No se trata de olvidar ni de obviar, sino de extraer conclusiones y focalizarse en ellas para evitar que el traspié vuelva a producirse en compromisos venideros. «Uno se puede equivocar, pero repetir los mismos errores es de tontos».

Los dos goles del San Fernando en el Nuevo Vivero dejaron una pauta sobre la que trabajar, los balones al área desde los costados, y ahí admite que es necesario insistir más defensivamente para conceder menos oportunidades francas al rival. «En el primer tanto no me molesta el remate de Pedro Ríos, porque hace un desmarque tremendo, pero sí la facilidad con la que lograron centrar». En todo caso, no fue ni mucho menos una debacle ni un guarismo con el que se deban encender las alarmas, porque se enfrentaban al actual líder, que es uno de los aspirantes al playoff. «Hicieron más cosas bien que nosotros», resume Nafti.

Ajustar y retocar conceptos del equipo a estas alturas de temporada forma parte del orden natural de un proceso de madurez táctica que conlleva mucho aprendizaje, y alguna de las lecciones más valiosas llegan a base de golpes, como el que sufrió en sus carnes la plantilla pacense el pasado fin de semana. Nafti reconoce que algunos de sus futbolistas no rindieron al nivel que se espera de ellos y que sus prestaciones bajaron, pero «no voy a castigar a nadie por perder un partido». Pese a ello, se plantea realizar cambios en el once inicial que salga este domingo a El Prado (18.00 horas) ante el Talavera. Aunque reitera que no será ninguna represalia ni deberán sentirse señalados: «Será una decisión táctica porque hay un rival enfrente y además también quiero ver a otros jugadores».

Quien no podrá estar seguro será Jairo Morillas, que sigue con el proceso de recuperación de su esguince de rodilla. También está prácticamente descartado en la punta de lanza Gorka Santamaría, que no ha completado ningún entrenamiento esta semana por una contractura en los isquiosurales. La duda será Djak Traoré, que sufrió un percance en una de las sesiones. Reaparecerá en la convocatoria Kike Pina, tras superar sus problemas musculares y ejercitarse con normalidad con el grupo.

Por otra parte, ya se conoce el horario del próximo choque que el Badajoz disputará en el Nuevo Vivero ante el Villarrobledo. Será el domingo 13 de octubre, a las 18.00 horas.