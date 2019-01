Un combativo Badajoz sin premio

«Hemos sido superiores al Recre»

«Hay dos lecturas posibles. En cuanto a los puntos nos vamos de vacío. En cuanto al juego, ha habido de todo y muy bueno. Hacía mucho tiempo que no se veía un partido tan bueno en Segunda B», eran las primeras declaraciones de Mehdi Nafti, entrenador del Badajoz, tras el encuentro. «Hemos merecido mucho más. Quitando los 10 primeros minutos, hemos sido superiores al Recre. Nunca es bienvenido recibir un gol a los dos minutos. Nos vamos con cero puntos, pero con sensaciones buenas». Sobre el colegiado solo comentó: «Me gusta hablar del árbitro cuando gano. Cuando pierdo no hablo del colegiado para no buscar excusas». Por último, el técnico del equipo pacense añadió: «Muchas veces se hace un gran esfuerzo cuando estás con 10 y no se nota la inferioridad. Incluso en ese momento también lo hemos intentado».