«Cobos nos ha hecho sentir que somos mejores jugadores de lo que pensábamos» Carrasco recibe el apoyo de su compañero Óscar durante un partido de esta temporada. :: e. domeque El ariete serón estrenó su cuenta goleadora ante el Sevilla Atlético cortando así su mala racha Andrés Carrasco Delantero del Villanovense ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Lunes, 24 diciembre 2018, 09:38

El delantero siempre vive del gol. Nunca se va del todo contento si, después de 90 minutos, no ha podido ayudar a su equipo con goles. Y al final de temporada el mejor '9' suele ser el que más tantos acumula. Por eso, pesaban tanto los casi 1.200 minutos que Andrés Carrasco (Murcia, 1988) llevaba sin hacer su primera diana con el Villanovense, que llegó el pasado domingo ante el Sevilla Atlético. La segunda fue este sábado ante el Sanluqueño.

-Llegó el gol, ¿cómo se siente?

-Un poco más liberado, sobre todo por ayudar al equipo con goles.

-Aunque siempre se premiaba su esfuerzo, el delantero vive del gol, ¿cómo han sido estos meses para usted?

-El objetivo del delantero es marcar goles y materializar las ocasiones que crea el equipo. Cuando ves que en algunos partidos las tienes, pero no consigues marcar, o partidos en los que no te las puedes crear, sí que te crea un poco de desconfianza y te merma algo el estado anímico. Pero con la ayuda de los compañeros ha sido un poco más llevadero. Me he centrado en hacer las cosas bien y en confiar en que llegaría.

-Dedicatoria especial para Óscar, ¿por qué?

-Sobre todo porque es un ejemplo para los demás compañeros. Solo ha podido disfrutar de 90 minutos en Copa del Rey contra el Sevilla, pero nunca ha puesto una mala cara, es un ejemplo en cada entrenamiento, está el primero para ayudar a los demás y creo que él se lo merecía más que nadie. Ya se lo dije hace tiempo, que cuando marcara se lo iba a dedicar a él.

-Aunque se vio en la celebración que todos sus compañeros han sido un apoyo fundamental.

-Estábamos deseando salir de la zona de abajo, llevábamos mucho tiempo sufriendo porque conseguíamos los puntos, pero no terminábamos de salir de ahí. Sabemos que lo difícil no es salir, sino mantener la dinámica y seguir fuera. El gol fue una liberación, porque sabemos que en nuestro campo el que marca primero tiene mucho ganado. Esto no para aquí, por mucho que llevemos una mala racha y salgamos de los puestos de descenso, sabemos que seguramente si no mantenemos el ritmo volveremos a esos puestos.

-Sin duda, el gol puede ser un punto de inflexión para usted y para el equipo.

-Llevamos una racha muy buena. Desde que llegó Julio Cobos sólo hemos perdido un partido contra UCAM, hemos competido todos los demás y en casa nos estamos haciendo muy fuertes. Hay que destacar también la mejora en el aspecto defensivo y a Isma Gil, que ha sumado cinco partidos con la portería a cero y eso es muy difícil en esta categoría.

-Le hemos visto también sufrir con el césped del municipal villanovense.

-Sí, es difícil y eso que apenas lo tocamos entre semana. Prácticamente lo usamos para los partidos y no sabemos quién es el equipo visitante, si nosotros o el rival. Se sufre mucho porque a veces quieres hacer un control, frenar o chutar a puerta y el apoyo no es el más idóneo. Crea algo de desconfianza. Suerte estamos teniendo de que de momento no haya habido ninguna lesión y tocamos madera para que no la haya.

-Y tras la llegada de Julio Cobos, ¿qué ha cambiado?

-Cuando las cosas van mal siempre viene bien un cambio, pero también hay que decir que la responsabilidad no era solo del antiguo entrenador. Lo que pasa es que es más sencillo y económico echar a una persona que a 20 futbolistas. Sí que es verdad que desde la llegada de Cobos cambió el aspecto anímico y nos hizo sentir que éramos mejores jugadores de lo que pensábamos. Eso ha sido la clave. Además, el ambiente grupal es espectacular y por eso al final el barco siempre sale a flote.

-¿Cómo está siendo su día a día con el equipo?

-Muy bien. Hay un muy buen grupo en el vestuario. El 70% de la plantilla somos de fuera y quedamos a menudo. Además del tiempo que nos vemos entrenando, las tardes las hacemos más amenas quedando entre nosotros, con juegos de mesa y pasándolo de la mejor manera. En Villanueva se está muy bien, la gente te anima por la calle y esperemos que puedan seguir disfrutando de nosotros, porque creo que estamos haciendo las cosas bastante bien en los últimos partidos y eso se refleja también en la afición.

-Han logrado salir del descenso a falta de dos partidos para acabar la primera vuelta, ¿qué le piden a la segunda vuelta?

-Que sea como los últimos diez partidos. Es muy difícil mantener el ritmo que estamos llevando de puntos, pero sabemos que lo hemos hecho durante estos últimos partidos, vamos a intentar dar un poco más de cada uno para poder prolongar un poco más esta racha.