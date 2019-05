El club presenta alegaciones por la amarilla de José Ángel Martes, 21 mayo 2019, 08:55

José Ángel vio una amarilla en Sanlúcar que le impedirá estar en el primer partido por el ascenso en el Nuevo Vivero. El capitán, roto por la rabia, tiró en ese momento el brazalete y se marchó del campo, por lo que Nafti no tuvo más remedio que cambiarle por Ferrón. El Badajoz entiende que no existe infracción alguna y ha presentado alegaciones para que el Comité le retire la tarjeta por la que tendría que cumplir su segundo ciclo. «Quería pedir perdón a todos mis compañeros, afición y club por mi comportamiento después de la amarilla de ayer. Me voy a perder lo que llevo desde hace muchísimos años buscando y sufriendo por ello. El pensar que puede ser mi último partido con este club me parte en dos», señalaba con gran desolación el capitán blanquinegro.