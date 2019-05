«Había una clara diferencia de objetivos y eso se nota» Lunes, 20 mayo 2019, 09:03

El técnico del Villanovense, Julio Cobos, se mostró ligeramente satisfecho pese a la derrota en el Nuevo Colombino: «Este partido era diferente al resto. El Recreativo se jugaba ser primero y nosotros veníamos de una semana muy difícil. Defendimos más o menos bien, pero apenas pisamos el área en ataque y así era difícil lograr un resultado positivo. Afrontamos el partido con la máxima seriedad, pero es cierto que había una clara diferencia de objetivos y eso se nota». Cobos no quiso desvelar nada sobre su futuro: «Tenemos que pensar en lo que hicimos mal y seguir adelante. Está claro que este partido era un trámite. Veníamos a una fiesta a la que no estábamos invitados. Acabamos de terminar la Liga y hay que reflexionar. No es momento, después de este encuentro, de decidir nada».