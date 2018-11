César Morgado y Éder Díez golpean dos veces Éder Díez celebra el gol de la victoria del Badajoz en el derbi. :: / PAKOPÍ «Marcar en el Nuevo Vivero es una sensación que tenía ganas de experimentar», apunta el delantero vasco, héroe en la victoria del Badajoz en el descuento del derbi J. P. BADAJOZ. Miércoles, 7 noviembre 2018, 08:03

Éder Díez es el jugador del momento en el Badajoz. Su gol llevó el éxtasis al Nuevo Vivero y lo celebró con un salto acrobático a la altura de la pirueta que conseguía el equipo blanquinegro. No era para menos. Los pacenses remontaban un 0-1 en contra para llevarse la victoria en el descuento en un derbi, un momento reservado a los héroes con el que todo delantero sueña. «Marcar un gol siempre da felicidad, pero hacerlo así en el 93 lo hace más especial. Además es el primero que hago en el Nuevo Vivero y es una sensación que tenía ganas de experimentar», expone el jugador vasco.

Éder Díez y César Morgado repitieron como goleadores frente al Don Benito. En Granada rubricaron el triunfo en una situación delicada para el vestuario tras la salida de Patxi Salinas y en el Nuevo Vivero los mismos protagonistas volvieron a golpear otra vez. «Es curioso que marquemos los mismos en dos jornadas consecutivas y en el mismo orden», apunta el delantero de Barakaldo.

SU FICHA Nombre Éder Díez Sánchez. Lugar y fecha de nacimiento Barakaldo, 15 de julio de 1987. Demarcación Delantero. Partidos 9 (3 titular y 1 completo), 392 minutos. Goles 2 (Granada B, 0-Badajoz, 2 y Badajoz, 2-Don Benito, 1). Trayectoria Basconia, Bilbao Athletic, Sestao River, Celta B, Lemona, Ourense, Chaves, Pedras Salgadas, Mafra, Pedras Rubras, Sporting Covilhã, Varzim, Fafe y Pontevedra.

Éder Díez reconoce cierta ansiedad que generaba en el vestuario no ganar en el Nuevo Vivero. «Era la primera victoria en casa y es superimportante, la segunda consecutiva. Teníamos ganas de romper ese maleficio. Jugábamos bien, pero al final se nos escapaban los tres puntos o nos empataban. Esperemos que sea la primera de muchas porque la afición por su incondicional apoyo y el equipo se lo merecen».

El punta blanquinegro poco a poco se está haciendo un hueco después de un inicio con apariciones algo intermitentes. «Vine a Badajoz con ganas y el propósito de hacer un gran año. Al principio no tuve grandes oportunidades, pero no he bajado los brazos y sigo trabajando igual», admite. En Granada aprovechó la titularidad que le brindaba el técnico interino del juvenil Miguel Espejo para estrenarse como goleador del Badajoz. Ante el Don Benito salió desde el banquillo y dio un triunfo sufrido pero necesario que aporta serenidad al equipo. «Espero que siga la racha y podamos conseguir una nueva victoria en un campo difícil como el del Cartagena».

Éder señala que este cambio en la dinámica del equipo se debe más a recuperar la confianza y que aún es pronto para que se vea el equipo que quiere Mehdi Nafti. «No hemos tenido tiempo de conocernos. Nos ha dicho que creamos en nosotros mismos. Sobre todo nos ha transmitido motivación». En ese sentido, añade que el Badajoz tiene potencial para estar más arriba. «El equipo ha seguido trabajando con la misma intensidad y dinámica del principio de temporada. En casa no nos salían los resultados, pero a pesar de los tropiezos con Recre, Marbella o El Ejido hemos demostrado que tenemos mucha calidad y que todos somos importantes. Esto es una carrera de fondo y tengo plena confianza en la plantilla».

Éder Díez vuelve a recuperar sensaciones en el Badajoz tras probar en el fútbol luso. «Estuve cinco años en Portugal y pensándolo ahora fríamente creo que es mucho tiempo. Me fui con el objetivo de llegar a Primera o hacerme un nombre en el fútbol portugués, pero no salieron bien las cosas. El año pasado me llegó la oferta del Pontevedra y era una oportunidad para volver a casa. En Badajoz he vuelto a recuperar la confianza. Estoy con la ilusión de un niño, con muchas ganas de trabajar y marcar goles».