SEGUNDA B El Cartagena pide jugar la primera jornada en Badajoz Candelas se abraza con Willy en el saludo inicial entre el Badajoz y el Extremadura. :: / J. V. ARNELAS La directiva de la 'efesé' solicita el cambio debido a la resiembra del césped del estadio Cartagonova, pero el Nuevo Vivero está también en plena fase de sustitución de asientos J. P. BADAJOZ. Martes, 6 agosto 2019, 08:45

El Cartagena ha solicitado el cambio de estadio al Badajoz para la primera jornada liguera. El equipo de Mehdi Nafti arranca la competición en el Cartagonova, pero debido a la resiembra de su estadio el club murciano se ha puesto en contacto con el Badajoz para valorar un posible cambio. «Lo importante es no poner en riesgo el campo. Se trata de que esté bien durante el año. Hemos hablado con el Badajoz y vamos a esperar a ver cómo evoluciona. Nos han dicho que no habría ningún problema en hacer ese cambio», señalaba su presidente Paco Belmonte en rueda de prensa. «Ellos tienen el césped en perfecto estado y ya está, no habrá ningún problema», añadía.

Pero el Badajoz se encuentra en una situación parecida por las tareas de remodelación del Nuevo Vivero. De hecho, el club pacense solicitó a la Federación Española jugar el primer partido fuera de casa por si no llegaba a tiempo con el cambio de butacas.

DORSALES 2019-20 1 Kike Royo 2 Toni Abad 3 Candelas 4 Iván Casado 5 César Morgado 6 Sergi Maestre 7 Guzmán 8 Caballero 9 Jairo Morillas 10 Álex Corredera 11 Gorka Santamaría 12 Dani Segovia 13 Juanjo Garrancho 14 Héber Pena 15 Pablo Vázquez 16 Adilson 17 Carlos Portero 18 Julio Gracia 20 Kingsley Fobi 21 Traoré 22 Kike Pina

Parte de la afición mostraba su rechazo a través de las redes sociales nada más conocerse las declaraciones del dirigente cartagenero. La masa social es de la opinión que es mejor quitarse una salida complicada al principio que tenerla en la segunda vuelta, además de que el 24 de agosto todavía es período vacacional y perjudica al abonado pacense. La solución se tomará sobre el 18 de agosto.

Royo y Garrancho, misma cuna

Juanjo Garrancho se sumaba a la plantilla en competencia con Kike Royo. El meta vasco ocupa ficha sub-23 y se incorpora cedido por la Real Sociedad tras pasar también en calidad de préstamo por el Gernika. «La plantilla está muy compensada en todas las líneas», exponía el riojano. Precisamente en la Real también se formó Royo y llegó a ser tercer portero del primer equipo en una temporada (2013-14) en la que estuvo convocado para la Champions ante el Leverkusen. Juanjo Garrancho fue anunciado durante la fiesta de presentación de camisetas y no entró en la convocatoria ante el Extremadura. Tampoco se vistieron Guzmán, Kike Pina, Julio Gracia, con molestias, ni Francis Ferrón, quien se ha quedado sin una de las 16 fichas sénior. Completaron la lista los canteranos Moi Ortega, Golo y Barquero, con minutos para los dos últimos.