Cartagena marca el camino para Nafti Kike Royo y Éder Díez celebran el triunfo ante el Don Benito en el Nuevo Vivero. :: pakopí El Badajoz espera refrendar su mejoría ante un UCAM que llega líder de la mano de Pedro Munitis, un viejo conocido de la afición blanquinegra MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Domingo, 18 noviembre 2018, 10:15

No lograron sumar y el desenlace fue dramático con un gol en el descuento encajando un golpe anímico de gran calibre. No obstante, Mehdi Nafti lo tiene claro, lo que ofrecieron sus jugadores sobre el césped en Cartagena es el camino a seguir, el punto de partida para una mejoría que, si bien no se reflejó en el casillero de puntos, él sí vislumbró en el cómputo general. «Hemos sacado conclusiones bastante positivas a pesar de la derrota. Los chicos saben perfectamente que eso es lo mínimo que tienen que dar; saben hacerlo bien, saben competir y, a partir de lo que hicimos allí, debemos construir, avanzar y crecer», reflexionaba en la comparecencia previa al choque de hoy.

El técnico franco-tunecino se refiere especialmente a factores claves como la agresividad y la intensidad, pilares maestros de su catecismo. «No esperaba esa mejoría en tan poco tiempo, me sorprendieron. También esto es un reto para ellos porque yo ya sé lo que pueden dar. La personalidad que no tuvimos frente al Don Benito la vi en Cartagena y eso para mí es una buena base para construir», insistía. Unos preceptos de los que adolecía el Badajoz en algunos tramos de los encuentros y que se había convertido en un filón para los rivales. Pese a la derrota, pudieron extraerse lecturas positivas respecto a los tiernos brotes verdes que germinaron en el estadio de Cartagonova y que deberán arraigar hoy en el Nuevo Vivero, un terreno menos propicio para que el fútbol florezca. Y, además, ante un rival lanzado, sólido, consistente y que lidera la clasificación.

El conjunto entrenado por Pedro Munitis es uno de los mejores visitantes, solo el Melilla (2-2) evitó su infalibilidad lejos de su feudo, al arrancar un empate. Han sido los únicos dos puntos que el UCAM ha dejado de sumar a domicilio en toda la temporada, logrando cuatro triunfos después de visitar estadios tan complicados como los del filial del Granada o el Recreativo de Huelva.

Peligros del UCAM

Nafti es consciente de la dificultad del envite pero sigue insistiendo en la confianza en los mimbres con los que cuenta para lograr un bloque fuerte que compita con cualquier rival. «Si tenemos más confianza en campo contrario y exigimos un poco más al rival vamos a crear dudas. Es un equipo que maneja más o menos todas las facetas del juego, al que le gusta ser protagonista con balón, fuerte, potente». Será una buena prueba de toque para calibrar los avances y los nuevos argumentos del Badajoz, que aún está en proceso de asimilación de ideas y de ajuste. Algo que puede suponer, incluso, una ventaja. «Solamente lleva dos semanas con el nuevo míster y no tengo una referencia clara. Ha utilizado dos sistemas totalmente distintos. El único denominador común es que es un equipo muy intenso», argumenta Munitis, que volverá dos décadas después a la capital pacense, donde dejó una honda huella como jugador. Conocedor de la casa, destaca al público blanquinegro como uno de los activos más decisivos del Badajoz. «Sabemos que vamos a un campo complicado, donde aprieta mucho la afición».

El UCAM recuperará a Migue García tras superar su lesión muscular, aunque a última hora de ayer seguía pendiente de Colinas y de Amaya por si podían sumarse finalmente a la convocatoria. Quien no estará seguro es Luis Fernández, que continúa con su recuperación.

Por su parte, Nafti únicamente contará con la baja de Mario Gómez, que se pierde el choque por sanción al cumplir el ciclo de cinco tarjetas amarillas. César Morgado y Francis Ferrón se encuentran apercibidos y si ven una cartulina se perderán el próximo encuentro.