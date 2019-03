Y los capitanes, ¿dónde estaban entonces? Guzmán, César Morgado y José Ángel con los más pequeños de La Academia del Badajoz. / J. M. MALDONADO Guzmán, José Ángel y César Morgado, los tres pacenses del Badajoz, relatan lo que significó aquel histórico ascenso ante el Cartagena del 92 J. P. BADAJOZ. Viernes, 29 marzo 2019, 08:57

La visita del Cartagena a Badajoz siempre es especial. Los recuerdos se agolpan y los sentimientos afloran. El partido de este domingo no tiene la trascendencia de jugarse el ascenso como aquel 28 de junio de 1992, pero sí es muy importante para las aspiraciones del equipo de Nafti. Y quién sabe si sirve para marcar el camino que lleve a emular la gesta de los héroes Pozo, Rodri, Izquierdo, Paco Herrera y compañía. El club blanquinegro ha hecho un llamamiento a su afición con un fabuloso cartel en el que hace un guiño al programa de La Sexta preguntándose: ¿Dónde estabas entonces? En esa retrospectiva, los tres jugadores pacenses del Badajoz relatan lo que significó aquel ascenso para la ciudad. Guzmán aún no había cumplido los 8 años, José Ángel tenía 7 y César Morgado todavía no había nacido.

De los tres el único que estuvo en el campo aquel mágico día fue Guzmán. «Yo tenía 7 años y estaba con mi padre y un amigo suyo en El Vivero. He sido abonado del Badajoz desde pequeño y recuerdo que estuvimos en Tribuna Lateral. Fue un día de mucha ilusión en la ciudad», recuerda. Guzmán (Badajoz, 26 de diciembre de 1984) aún no había cumplido los 8 años, pero en su memoria guarda ese momento como un acontecimiento imborrable y único. «Me acuerdo perfectamente de ese día, hay cosas que no se olvidan. Tengo un recuerdo maravilloso. Nos lo pasamos bomba y al terminar el partido nos fuimos a la fuente. Esa ilusión de ir al fútbol con mi padre y después en la fuente mi padre me cogió en hombros para que pudiera ver todo el ambiente. Aquello fue una fiesta de toda la ciudad», rememora el extremo pacense.

José Ángel (Badajoz, 12 de febrero de 1985) no tuvo esa suerte de presenciar en directo un partido de leyenda porque fue tal la expectación que se colgó el cartel de no hay billetes. «Mi padre intentó sacar las entradas, pero lo dejó para última hora y al final no pudo. Vivíamos con mi abuela al lado de El Vivero. El ambiente de los alrededores era muy bonito. Fue un día histórico para el club y muy emocionante», cuenta. Guzmán también correteaba en El Vivero como patio de sus juegos infantiles. Los dos capitanes parecían predestinados a ser protagonistas en blanquinegro. «Nosotros vivíamos al lado del estadio junto a las torretas del Campañón. Íbamos andando al campo con las bufandas y te cruzabas con un montón de aficionados», apunta Guzmán.

César Morgado (Badajoz, 26 de enero de 1993) es el más pequeño de los tres mosqueteros pacenses. No había nacido, aunque ya venía en camino a este mundo. «Conozco a históricos como Pozo y Rodri, pero de aquel partido nada puedo decir», apunta el central. Guzmán tiene ráfagas de lo que sucedió sobre el terreno de juego, aunque lo que sí tiene más presente es que la ciudad se echó a la calle. «Lo primero que se me viene a la cabeza es que Pozo metió tres goles y la imagen del campo a reventar. El partido no lo recuerdo bien, solo destellos, el ambiente, la fiesta posterior y El Vivero a reventar». El extremo blanquinegro pudo vivir esa experiencia como protagonista con el Córdoba (2007) y Alavés (2013) a Segunda y Las Palmas (2015) a Primera. «Siendo un niño vives ese día y tienes la ilusión de vivirlo como jugador. Tuve la suerte de vivirlo y cuando asciendes te das cuenta de lo bonito que es esto». Guzmán empezó a dar sus primeras patadas en el Santa Isabel, pero al año siguiente del ascenso del Badajoz ya vestía de blanquinegro en el alevín y sueña con repetirlo en casa. «Ojalá. Tuve la suerte de jugar aquí en Segunda y sería increíble conseguirlo con el equipo de tu ciudad».

El Cartagena llega al Nuevo Vivero como líder en una cita que puede marcar el destino del Badajoz. «Es una semana especial y me la estoy tomando como si fuera el último partido y dependiese el objetivo de ese encuentro», sostiene José Ángel. César Morgado admite que en el vestuario se empieza a soñar con algo más que la Copa. «Es un partido importante, si ganamos metemos presión y a ver qué pasa. Es un partido para ser ambiciosos y saber el nivel que tienes. Tenemos la ilusión de hacer las cosas bien y meter un susto por arriba», expone el defensa. La visita del Cartagena evoca a otra fiesta. «En el Nuevo Vivero hemos vivido un buen ambiente en los derbis y la gente está deseando hacer algo grande», añade Guzmán. En ese sentido, José Ángel confía en el apoyo del Nuevo Vivero. «Nosotros podemos estar al cien por cien, pero sin la afición no podríamos sacarlo. El Cartagena son palabras mayores, pero queremos seguir soñando».

José Ángel alabó la historia de Gonzalo Deus, el aficionado gallego que hará 1.400 kilómetros para ver al Badajoz. «Es un gesto bonito que alguien de tan lejos venga a ver al Badajoz. Eso hace grande a un club».