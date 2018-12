«Callaremos unas horas a los cuatro Guardiolas de turno» Éder celebra su tanto ante el Melilla en el Nuevo Vivero. :: pakopí Un Nafti reflexivo e irónico elogia el trabajo de los suyos ante el Melilla, pero no entiende por qué «el rendimiento baja en otros partidos» MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Martes, 18 diciembre 2018, 08:18

«Estoy contento por el rendimiento, pero a partir de mañana me haré preguntas». En plena efervescencia anímica tras culminar un triunfo de prestigio ante un líder muy sólido, salió a relucir el Nafti más reflexivo y analítico. En la mente del técnico del Badajoz colisionaban pensamientos antagónicos: regocijo por la lección de fútbol total de los suyos y desconcierto al no entender «por qué somos capaces de prestaciones así y el rendimiento baja en otros tipos de partidos».

En la versión ofrecida ante UCAM, Melilla (ambos enfrentamientos saldados con triunfo) e, incluso, Cartagena (pese a la derrota), gallitos del grupo a los que el Badajoz maniató y neutralizó, salieron a relucir los mimbres a los que con cierta frecuencia aludía el preparador franco-tunecino respecto a la potencionalidad de la plantilla. Pero ha faltado regularidad, constancia que consolide a los blanquinegros como un conjunto fiable y sin fisuras.

Nafti carece de respuestas para justificar esas dos caras tan opuestas del Badajoz. ¿Exigencia de un rival potente?, ¿presión por una situación clasificatoria acuciante?, ¿las adversidades por un terreno de juego en un estado deficiente? Circula en la parroquia pacense la idea de que hace falta un estímulo para que el equipo se active y reaccione. Ya lo decía resignado Francis Ferrón hace una semana: «parece que nos tienen que dar un puñetazo primero para espabilar». Una sensación que refrendaba el propio técnico tras el choque ante el Malagueño, comentando que «nos hace falta que nos peguen primero para devolver el golpe». Nafti considera que no se trata de una cuestión de motivación, «aunque es una pregunta que deberíamos plantearle a los jugadores a nivel individual».

No hay lugar para euforias ni para ensalzar desmesuradamente el éxito del domingo, que lo fue. Doblegar a un equipo que solo había hincado la rodilla una vez, que es favorito para copar el primer puesto y que «es el mejor equipo de la categoría», según palabras de Nafti, es un espaldarazo al trabajo, pero sin perder la perspectiva. La realidad es que, tras los tropiezos ante el colista y el penúltimo, el Badajoz podría haber caído al puesto de promoción de descenso a Tercera en caso de haber perdido ante el Melilla, algo que, atendiendo a la clasificación (sacaba 17 puntos a los pacenses) era, a priori, un desenlace probable. Un escenario que el técnico blanquinegro demostró tener muy presente en la rueda de prensa posterior al encuentro. «Tras la victoria no podemos ir de 'creciditos' (...). No vamos a ir ahora de cracks», argumentaba. En esa misma cavilación, señaló el camino unívoco para ser un bloque firme. El Badajoz mantuvo la portería a cero y un alto nivel defensivo, desaparecieron los errores de bulto y el equipo hizo daño en el juego a balón parado (el gol nació de una falta lateral), un parámetro vital en el fútbol, pero especialmente en Segunda B, donde los partidos se decantan por detalles.

Sin pelos en la lengua

Algo indiscutible es que Nafti da juego en las ruedas de prensa. Se aleja de una manida e insípida ortodoxia retórica, declinando unos angostos cánones no escritos pero muy presentes en el gremio de entrenadores. El domingo, volvió a no tener pelos en la lengua: «Callaremos a los cuatro Guardiolas de turno durante unas horas en las redes sociales», ironizaba.

Ácido y sin filtro, sacó el fusil y cargó su alocución de munición de un sarcasmo de gran calibre. «Ahora seremos buenos durante una semana y a la siguiente derrota, que ojalá llegue lo más tarde posible, volveremos a ser mediocres». Una línea argumental que compartió también Petcoff en su cuenta de Twitter, aunque sin tanta carga crítica y funcionando más como una arenga al grupo. «Mi banda sigue compitiendo, ni antes éramos tan malos ni ahora somos tan buenos. Este es el camino a seguir... trabajando y corrigiendo. +3 contra un gran equipo».

Sea como fuere, el Badajoz parece totalmente reconciliado con su feudo, que vuelve a lucir galas de fortín tras un periodo convulso y de gran vulnerabilidad. Los tres partidos disputados en el Nuevo Vivero desde la llegada de Nafti se han saldado con triunfos blanquinegros, no contabilizando en este cómputo el choque ante el Almería B, que disputó como local, pero en el Francisco de la Hera.