SEGUNDA B «Es bueno medirse ahora a un equipo como el Mérida» Gonzalo, como capitán, ante el Extremadura. Jueves, 22 agosto 2019

Hace poco más de un año, Gonzalo Barroso soñaba con llevar el brazalete de capitán en Segunda División B. La victoria ante Unionistas abría las puertas a la categoría de bronce para el club rojiblanco y daba a su capitán la posibilidad de cumplir ese sueño. Como recién ascendido eran pocos los que apostaban por la salvación del Don Benito, algo que finalmente también se cumplió. Doce meses después, vuelven a iniciar ese camino: «Con más ilusión si cabe».

Esa es la sensación de Gonzalo, que seguirá siendo uno de los capitanes, junto a Trinidad, Sebas Gil y Abraham Pozo. «Después de un buen año, el siguiente siempre hay que intentar mejorarlo», afirma el dombenitense a sólo unos días de empezar la temporada. Cree que el equipo ha crecido en competitividad, pese a mantener un bloque de once jugadores de la pasada campaña. «La plantilla ha mejorado y esperemos que eso haga que sea un año más fácil y que la gente disfrute». A nivel individual también ha notado cómo crece la competencia en el puesto, «eso conllevará mayor esfuerzo, algo que va a beneficiar al equipo».

La pretemporada ha dejado buenas sensaciones en el equipo de Juan García y su capitán cree que se ha cumplido con las expectativas, aunque reconoce que ahora empieza lo serio y no va a ser fácil. «Hay ocho o nueve equipos que quieren aspirar al playoff y siempre hay alguna sorpresa que no está ahora en las quinielas», analiza Gonzalo, «pero nosotros tenemos que mirar a la salvación y conseguirla lo antes posible. Me gustaría tener al equipo lo más arriba posible».

El destino ha querido que sea un derbi extremeño entre Mérida y Don Benito el que abra la temporada. Como recuerda Gonzalo esta situación también se dio el año pasado entre Villanovense y Badajoz. «Este año nos toca a nosotros y no es malo empezar así. Es un desplazamiento cercano, conocemos el campo y es bueno medirse ahora a un equipo como el Mérida, que es fuerte, es mejor pillarles ahora», apunta.

Aunque el rojiblanco no se fía de un Mérida que, pese a la condición de recién ascendido, ve muy peligroso: «la mayor parte de la plantilla ha jugado en Segunda B y saben de qué trata esta Liga». Para defenderse de las armas romanas, Gonzalo señala al bloque que el Don Benito mantiene del año pasado, «que sabemos a lo que hay que jugar y lo que quiere Juan García, además los nuevos se han adaptado bien». Algunas pinceladas de este Don Benito 2.0 ya se han visto en la pretemporada. Ahora esos conceptos deben pasar de la teoría a la práctica y el primer test serio será este domingo en el Estadio Romano de Mérida.