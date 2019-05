Bienvenido, míster playoff Julio Cidoncha (izq.) felicita a Éder, que no podrá jugar mañana, tras anotar un gol al Malagueño. :: J. v. a. Mientras para el Badajoz clasificarse para las eliminatorias de ascenso es un logro de campanillas, para el Melilla es casi un trámite por su aspiración prioritaria de ser primero MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Sábado, 4 mayo 2019, 10:32

¿Qué significa meterse en playoff? Pues depende de en qué acera se pidan referencias. Para el Badajoz supone vivir su particular '¡Bienvenido, Míster Marshall!'. La recepción de este invitado de excepción puede traer prosperidad al club, como le ocurría en la película de Luis García Berlanga al pueblo Villar del Río con la visita de un comité de representantes del proyecto económico americano.

La proximidad del playoff ha desatado la emoción en la afición, que le lanza miradas indiscretas y ansía su llegada para celebrarlo por todo lo alto. No en vano, el ambiente ya es festivo pese a que aún no han podido estrecharle la mano. No se habla de otra cosa. La goleada de la pasada jornada en el Nuevo Vivero ante el Atlético Malagueño fue un inmejorable recibimiento para agasajarlo y que decida fijar en la capital pacense una de las cuatro sedes del grupo IV en las que se dirima la lucha por el ascenso. «Nos hemos ganado con mucho trabajo el derecho de llegar a la penúltima jornada dependiendo de nosotros mismos». Eran las palabras de un satisfecho Mehdi Nafti, consciente de la evolución experimentada por la plantilla en el segundo tramo de la temporada.

En el Melilla, en cambio, es una obligación y su consecución ha sido casi un trámite. Ni champán ni jolgorio ni alharacas, nada. O esa es la versión oficial en boca de su entrenador, Luis Carrión: «No hemos celebrado los playoffs porque tenemos objetivos más altos ahora mismo». El primer puesto es casi una obsesión para un equipo confeccionado para quedar campeón. Cualquier otro resultado sería insuficiente.

Dos enfoques para dos realidades muy distintas. Cierto es que la hoja de ruta de ambos también ha diferido completamente. El conjunto norteafricano instaló el campamento base en los puestos de privilegio en la jornada 3 y, desde entonces, no ha abandonado esa localización, afianzando su fortificación en ese territorio vedado. Han resistido atrincherados a las escaramuzas del calendario, sobreviviendo a un asedio de marcadores adversos en el ecuador del curso en el que encadenaron cinco partidos sin ganar, con tres derrotas consecutivas. Aquella refriega diezmó sus reservas de puntos, pero mantuvieron sus bastiones y no perdieron lo conquistado.

El cuaderno de bitácora del Badajoz, en cambio, está plagado de tachones, reajustes cartográficos y páginas arrancadas. De aspirante pasó a represaliado y se convirtió en un paria apátrida en Segunda B, sin identidad ni objetivos. Pululó como náufrago moribundo por unas turbias aguas que se tornaban cada vez más turbulentas. Nafti reflotó a la tripulación, le proporcionó una brújula táctica y, pese a no contar con un transatlántico como otros de sus rivales, el conjunto pacense tiró de pulmones para llegar a la isla del tesoro.

No habían transitado por la zona noble de la tabla hasta la jornada 34, desbancando al UCAM, que estaba en todas las quinielas, y a un San Fernando que permanecía al acecho a la espera de algún tropiezo. «Lo que han conseguido mis jugadores en cuatro meses no es normal y ahora que estamos ahí no queremos salir de esa zona. Nos ha costado mucho ganarnos el respeto de los rivales».

Una vez enderezado el rumbo, el técnico ha podido delegar ciertas responsabilidades de liderazgo en algunos almirantes, que cumplen esas funciones con rigurosidad y pulcritud. Gracias a ello, el Badajoz ha adquirido solidez y fiabilidad en el plano anímico y psicológico. «El equipo va solo. Los más jóvenes están muy bien aconsejados por mis capitanes y por los más veteranos. Hace meses que no piso el vestuario entre semana. Tengo un grupo muy responsable».

Toca reafirmar lo conseguido. Ahora el Badajoz pugna por llevar el botín a su velero y, si gana al Melilla (Municipal Álvarez Claro, mañana, a las 12.00 horas) y pierde el UCAM, podría quedárselo en propiedad. «Será uno de esos partidos que me gustan y me ponen. Yo espero que mis jugadores respondan, porque saben hacerlo», comentaba motivado el técnico francotunecino.

Echará de menos el Badajoz a Éder Díez, la principal baja. El máximo goleador del equipo se pierde el choque por sanción, ya que cumple el ciclo de cinco amonestaciones. Tampoco estarán ni Guzmán Casaseca ni Kamal, que prosiguen con sus procesos de recuperación. Quien sí podría reaparecer en una lista de convocados es Cristian. El defensor leonés ha completado los entrenamientos del miércoles y el jueves, así como la sesión de hoy, que era algo menos exigente. «Está mejor», fue el comentario escueto de Nafti al respecto.