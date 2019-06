SEGUNDA B Bernal se va y Gonzalo sigue en el Don Benito ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Sábado, 22 junio 2019, 08:53

Pepe Bernal se despide del Don Benito y regresa a casa, a las Islas Baleares, para enrolarse en las filas del Peña Deportiva. Fue una de las brújulas del centro del campo de Juan García en el conjunto rojiblanco, pero finalmente ha decidido volver al equipo en el que ya jugó en dos etapas, entre 2011 y 2013 y de 2016 a 2018. «En el fútbol, como en la vida, hay que tomar las decisiones que uno crea oportuno, y yo he decidido tomar esta», explicaba el jugador en una carta de despedida en redes sociales. «Atrás dejo un año maravilloso, lleno de grandes recuerdos, de amistades. que es imposible olvidar. No es un año cualquiera. Es un año en el que hicimos historia en Don Benito al conseguir la permanencia en Segunda B», prosigue el centrocampista que disputó un total de 35 encuentros y aportó cuatro goles para lograr esa salvación. «Ese pueblo me ha llenado, me llevo muy buenos recuerdos y aquí tenéis a un calabazón más. Os seguiré desde la distancia porque ese pueblo merece estar en Segunda B. Os llevaré siempre en el corazón», expresaba Bernal.

Es la primera salida oficial en el Don Benito, que desde hoy trabajará para conformar la plantilla una vez concluido el proceso electoral al presentarse una única candidatura encabezada por Manuel Velarde, hasta ahora vicepresidente del club. En ese sentido, anoche anunció la primera renovación, que no es otra que la del capitán Gonzalo, alma del conjunto rojiblanco. Fue titular 37 partidos el pasado curso y marcó su único gol en el empate del derbi ante el Villanovense.