SEGUNDA B El Don Benito se resiste a tirar la toalla de la permanencia David Agudo, en el suelo, ante el Malagueño. La derrota ante el líder deja la salvación a cinco puntos y, por suerte, la lesión de David Agudo parece que se quedará sólo en el susto ESTRELLA DOMEQUE Martes, 22 enero 2019

Don Benito. «Costó mucho llegar a donde estamos y venimos para quedarnos». Así se expresaba ayer el presidente del Don Benito, Pedro Montero, tras la contundente derrota por 4-0 ante el Cartagena. Es un buen propósito, pero la realidad dice que no va a ser una empresa fácil para los de Juan García que semana a semana ven cómo se van reduciendo sus opciones. Eso sí, a estas alturas del año, nadie tira la toalla: «Desde la secretaria técnica siguen trabajando para nuevas incorporaciones. Yo no me resigno a bajar los brazos y doy fe que todo el Don Benito tampoco».

Con la salvación a cinco puntos, el Don Benito afronta semanas claves. Primero ante un rival complicado como el UCAM y, acto seguido, ante dos rivales directos: Almería B y Atlético Malagueño.

En el club rojiblanco tampoco quieren que los aficionados se bajen del barco de la salvación. Por ello, de cara al partido de este domingo ante el UCAM (12.00 horas), los socios podrán retirar todas las entradas que deseen a 5 euros cada una. Dichas entradas serán de la misma categoría a la que esté abonado el socio, que podrá entrar gratis.

Las entradas podrán adquirirse el mismo día del encuentro, a partir de las 11 de la mañana en taquilla. Los socios deberán presentar el carnet de abonado de forma obligatoria. Las entradas generales se podrán adquirir a un precio de 20 euros para tribuna central, 15 euros tribuna lateral y 10 euros en preferencia.

Para ese encuentro, Juan García espera contar con una de las piezas claves de este Don Benito: David Agudo. El delantero extremeño hizo saltar las alarmas en el Cartagonova después de recibir un golpe que le dejó casi sin sensibilidad en el pie. Por suerte, según confirma el club, todo parece haber quedado en el susto a causa de un impacto recibido en el nervio.

Su baja sería un gran contratiempo para el técnico dombenitense, pues el ariete de Lobón no se ha perdido ni un solo minuto esta temporada y es el máximo goleador del equipo, con cinco dianas. De hecho, junto a Pepe Bernal, es el jugador que suma más tiempo sobre el terreno de juego.

Todo apunta a que podrá estar disponible de cara al choque ante el UCAM, segundo clasificado, que llega al Vicente Sanz con la moral alta tras ganar por 3-0 al Granada B. La nota positiva es que Juan García tendría plan B en caso de no poder contar con el de Lobón, pues Edgar Agudo ya puede entrar en la convocatoria, algo que no fue posible ante el Cartagena por no tramitarse la ficha a tiempo.