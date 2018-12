SEGUNDA B El Don Benito recibe a un Marbella en horas bajas Pepe Bernal será hoy baja por sanción. :: e. domeque Los rojiblancos llegan con notables ausencias como las de Bernal o Zambrano para intentar ganar a un rival directo ESTRELLA DOMEQUE Domingo, 9 diciembre 2018, 10:34

Don Benito. «A nivel anímico el equipo está fuerte y se crece ante las dificultades, esta semana tenemos el más difícil todavía por las bajas importantes que tenemos, pero somos conscientes de que esto podía pasar y en algún momento íbamos a tener malos resultados, necesidad y responsabilidad por sacar los tres puntos». Con esa responsabilidad a la que apunta Juan García llega el Don Benito hoy a su partido ante el Marbella, una auténtica final con ambos equipos obligados a ganar después de dos derrotas consecutivas.

El conjunto marbellí no atraviesa una buena dinámica de resultados, pero el técnico rojiblanco no se fía de cara al partido de hoy en el que reciben a un rival tocado y con ganas de rehacerse. «Nos podemos agarrar a eso si queremos ver el lado positivo, sabemos que es un gran equipo que no pasa por su mejor momento, pero que tiene tanto plantilla como presupuesto y objetivos totalmente distintos, pero este domingo es un rival directo», subraya Juan García, que añade que «tenemos una oportunidad importante para devolverle a la afición una victoria y poder respirar en cuanto a resultados, puntuación y a mirar hacia arriba en la clasificación».

Eso sí, para ello llega con una importante lista de bajas, ya que no recupera a Sebas Gil ni a Koffi para el partido de hoy, pero además pierde por lesión a Ale Zambrano y por sanción a Pepe Bernal y Mario Gómez. A lo que hay que sumar que Mango e Ismael Heredia están entre algodones, por lo que la línea defensiva está prácticamente en cuadro.

«Hay que tirar de plantilla, que para eso la tenemos, y que los jugadores tengan la oportunidad que hasta ahora no han tenido y den la talla, pero están todos trabajando al 200% para este partido», indica el técnico.

Por su parte, el técnico visitante, Rafael Pérez Guerrero 'Padilla', destacaba en la previa la fortaleza del Don Benito como local, pero también la ambición de los suyos por salir de una mala racha que les ha llevado a estar coqueteando con los puestos de descenso. «Llegamos con ganas y espero que cuando acabe el partido los tres puntos sean nuestros, porque creo que vamos a tener argumentos y vamos a ser un equipo dominador como hemos sido hasta ahora», apuntaba.

El entrenador del conjunto andaluz reconoce que tras dos derrotas consecutivas, ante Granada B y Balompédica Linense, se han generado ciertas incertidumbres, «pero el equipo es ambicioso y ha entrenado esta semana con la máxima intensidad, así que llegamos tranquilos y con la ambición de llevarnos los tres puntos, los primeros fuera de nuestra cueva».