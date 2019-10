El Don Benito quiere contar con Mario Gómez ante el Granada B Mario Gómez durante un entrenamiento. :: e. domeque Los rojiblancos recurrirán la segunda amarilla que el central vio ante el Recre para que no se pierda el importante partido ante un rival directo ESTRELLA DOMEQUE Martes, 1 octubre 2019, 08:46

DON BENITO. 'Insistir, resistir, persistir y nunca desistir'. Ese es el lema elegido por el Don Benito de cara al próximo encuentro en su estadio ante el filial del Granada. Y es que, los rojiblancos no dejan de sumar espinas en este camino que ya se sabía que no iba a ser de rosas. La última fue este domingo ante el Recreativo de Huelva. Y ya van muchas espinas y pocos pétalos para un Don Benito que aún no sabe lo que es ganar esta temporada y que pasará la semana en una posición de colista que no se antoja justa.

Una tarde más, la historia se repetía, es decir: buenas sensaciones, pero sin premio. Y esta vez, no sólo no había recompensa, también había un castigo. La expulsión de Mario Gómez puede ser un nuevo contratiempo para una zaga lastrada por las lesiones en las últimas semanas. El Don Benito va a recurrir la segunda amarilla que el colegiado mostró al central sevillano en el minuto 47 de encuentro. Una disputa con Chuli en el centro del campo en la que, según las imágenes difundidas por el propio club, no existe siquiera contacto.

En cualquier caso, la decisión condicionó un partido que debe ya quedar atrás y en el que por primera vez en estas seis jornadas Juan García repetía el once inicial. Se plantaba así en el Nuevo Colombino con los mismos jugadores de inicio que ante el Marbella (1-1). Sin embargo, poco pudieron hacer en inferioridad numérica ante el tercer clasificado.

El Don Benito se marchaba así otro día más de vacío y frustrado ante esta situación. Aunque Juan García se muestra convencido de que los resultados llegarán: «Viendo los seis partidos que hemos jugado, a mí no me preocupa. Creo que estamos en el buen camino».

A la espera de Abraham Pozo

Para esta semana podría haber de nuevo cambios en esa alineación. La línea defensiva dependerá de lo que ocurra con la sanción a Mario Gómez, también de la evolución de Quico González, que ya tuvo algunos minutos el domingo. En el centro del campo la novedad podría ser Abraham Pozo, aunque su regreso estará condicionado a su evolución y forma tras varias semanas lesionado.

En la parte de arriba, llama la atención la baja participación de David Agudo si se compara con la del año pasado, cuando jugó prácticamente cada minuto. Una situación sobre la que preguntaban a Juan García tras el partido en Huelva. «David aporta en cada momento lo que tiene, es un jugador muy profesional, ayuda muchísimo al equipo. En este caso estamos decidiendo poner a Dani en punta y él suele ser el primer cambio cuando no es titular. Va a seguir ayudando al equipo porque él también cree en lo que estamos haciendo», respondía.

Después de entrenar ayer, el equipo se toma hoy un descanso antes de regresar mañana a los entrenamientos. Por delante, varios días para preparar un duelo ante un rival directo con el que ya se jugó la salvación en la última jornada de la pasada campaña. Los de David Tenorio, que se encuentran sólo un punto por delante del Don Benito, no pasan tampoco por su mejor momento y vienen de perder ante el Mérida (0-2).