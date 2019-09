El Don Benito necesita algo más para ganar Juan García. :: e. d. Juan García cree que no puede reprochar nada a sus jugadores, pero les pide levantarse, confiar y seguir trabajando ESTRELLA DOMEQUE Martes, 24 septiembre 2019, 08:34

La felicidad no es completa en el Don Benito, no puede serlo cuando los resultados no llegan. El casillero de victorias sigue luciendo un cero después de cinco partidos y los de Juan García saben que no pueden sobrevivir sólo a base de buenas sensaciones. «Queremos más, tenemos que seguir y hay que levantarse rápido», arengaba el técnico rojiblanco en sala de prensa tras el empate ante el Marbella.

El entrenador pacense cree que están haciendo bien las cosas, «pero no lo suficiente como para ganar un partido». En ese sentido ya avanza que no van a tirar la toalla, tampoco de cara a este domingo ante un rival complicado como es el Recreativo de Huelva. «Como está en nuestra mano seguir trabajando, es lo único que nos queda: trabajar, dar confianza y que cuando se salga al campo se dé todo. Cuando se da todo no hay que reprochar nada», señalaba. En ese sentido, valoraba de forma muy positiva el trabajo de sus jugadores ante el Marbella, aunque pide todavía más.

Positivo es también en cuanto al rendimiento de la plantilla. No ha repetido once inicial hasta la fecha y, a excepción de Fran Delma y del lesionado Isma Heredia, todos los jugadores han tenido ya minutos sobre el campo. Eso sí, dos lo han jugado todo: Sebas Gil y Artiles. «Saben que no hay un once titular», afirma Juan García, «da igual el que entre, todos creen en eso. Además ven el resultado en el campo, a nivel táctico en la mayoría de las veces, aunque no lo estamos viendo en los resultados».