SEGUNDA B El Don Benito no se fía de un Murcia en horas bajas David Agudo en el partido ante el Malagueño. :: e. domeque La situación del club pimentonero ha mejorado en las últimas horas y buscarán reflejarlo en el Vicente Sanz ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Sábado, 10 noviembre 2018, 10:38

No volver a cometer errores. Esa es la tarea más importante que el Don Benito debe tachar de la lista mañana ante el Real Murcia. Esos errores han sido la clave para los varapalos del conjunto rojiblanco en las últimas semanas. Se mantiene el buen juego del equipo, pero los fallos están lastrando al equipo en cuanto a resultados.

Los de Juan García no han conseguido ganar en los últimos cinco partidos y sólo lograron puntuar en el empate a dos en el derbi ante el Villanovense. Ahora lo importante será reponerse del duro golpe que supuso la derrota ante el Badajoz y quieren hacerlo en el Vicente Sanz, donde lograron la última victoria ante el Atlético Malagueño (2-0). Desde entonces, el camino empezó a torcerse.

La oportunidad de volver a encontrarse con el triunfo será ante un equipo en horas bajas al que los problemas económicos no le están permitiendo rendir al máximo sobre el terreno de juego. Una situación que quieren dejar cuanto antes a un lado. Sin embargo, la situación institucional parece haber mejorado en las últimas horas con un cambio de consejo, la salida de Víctor Gálvez, que ha devuelto la tranquilidad al vestuario. «Tenemos confianza plena en el nuevo consejo, sabemos que no nos van a engañar con cosas que luego no vayan a cumplir. Peor que estábamos antes, imposible», señalaba Manolo Herrero, técnico del conjunto grana.

Herrero confía en que este cambio institucional afectará también positivamente al ánimo de la plantilla y que «todo se acabará solucionando. Aún no hemos cobrado los de la parcela deportiva, pero sí han empezado a hacerlo los empleados, y después de la reunión que tuve con los capitanes y el consejo hay confianza».