El Don Benito malgasta una bala El talaverano Rubén trata de consolar a Sillero tras el pitido final. :: e. domeque Ante un Talavera que no se jugaba nada, los de Juan García fueron incapaces de remontar el tempranero gol de Abel Molinero ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Lunes, 6 mayo 2019, 08:52

Nada fue como se había imaginado en el que apuntaba a ser el partido para la historia de un Don Benito que, nada más empezar, hizo trizas el guion perfecto para pasar a verse inmerso en una película de terror. Advertía Juan García en la previa que el enemigo a batir no era el Talavera sino ellos mismos. Esos peores presagios se cumplieron y los rojiblancos se convirtieron en sus propios verdugos.

El villano de esa película fue Abel Molinero que, en el 4, pisoteaba las ilusiones del municipal Vicente Sanz tras aprovechar un desajuste defensivo que le permitió plantarse solo ante Néstor y superar al portero con un disparo cruzado (0-1). El Talavera no se jugaba nada y quedó patente incluso en una desganada celebración por parte del cuadro toledano.

Todo lo contrario que el Don Benito que se jugaba llegar con mayor tranquilidad a las dos últimas jornadas. Pero esa mayor necesidad no se vio reflejada en el césped. Ya fuese por exceso de confianza o por los nervios de tener tan cerca el objetivo, lo cierto es que dejaron escapar una oportunidad de oro.

Como ese tenista que está a punto de cerrar el set definitivo y no lo logra. Así se mostró el cuadro local, casi con pánico escénico en la primera mitad. El gol fue un golpe difícil de asimilar para los jugadores y para la grada, que de nuevo ayer volvió a responder al equipo. Sobre el campo, la única novedad era la presencia de Javi Pérez como central, en lugar de Gonzalo o Trinidad, como había ocurrido en anteriores partidos.

Once de gala para un encuentro que se torció pronto y que no supieron volver a encauzar. Tras el gol, el Don Benito pasó varios minutos noqueado y sin reacción. Un tiempo que pudo costar caro, pero en el que el Talavera no aprovechó sus ocasiones. Hasta el cuarto de hora no apareció Sillero para responder con un disparo desviado. Y, poco después, Abraham Pozo lo intentaba también con un otro chut que no encontraba portería.

0 DON BENITO 1 TALAVERA Don Benito Néstor Díaz; Trinidad, Javi Pérez (Santana, min. 63), Mario Gómez (Kofi, min 86), Álex Herrera, Ale Zambrano, Gonzalo, Abraham Pozo, Pepe Bernal, Sillero y Édgar (José Manuel, min. 77). Talavera Gianni; Sedeño, Madrigal, Rubén, Nando, Íker Rodellar, Melchor, Reguera, Oca (Víctor Andrés, min. 79), Abel Molinero (Ismael, min. 82) y Cristian (Quaye, min. 91). Gol 0-1: Molinero, min. 4. Árbitro Gorka Mazo Maruri (castellano-leonés). Mostró amarilla a Álex Herrera en los locales y al visitante Nando. Incidencias Estadio Municipal Vicente Sanz, unos 2.800 espectadores. Antes del partido saltaron al campo los jugadores de la cantera del Don Benito.

Esos dos intentos fallidos sirvieron al menos para despertar al Don Benito que empezaba a dominar el juego, aunque no llegaba con claridad a la meta defendida por Gianni. Fue una primera mitad para olvidar en la que el Talavera cerraba con dos ocasiones en las botas de Cristian.

El Vicente Sanz soñaba con otra remontada como las vividas en las últimas jornadas, pero no era la tarde de los de Juan García que no lograban equilibrar cabeza y corazón en sus acciones.

Una vez más salió el conjunto rojiblanco salió enchufado del vestuario. Prueba de ello fueron los diez primeros minutos en los que Trinidad y Pepe Bernal lo intentaban con sendos disparos desde la frontal, mientras que Abraham Pozo probaba con un centro desde la derecha al que no llegaba Sillero.

También aparecía entonces la garra de Gonzalo que lo intentaba con un disparo desviado desde el interior del área. Tampoco llegaba la magia de Abraham Pozo que, en el 57, disparaba también fuera.

La ocasión más clara llegó a la hora de partido, con un buen balón al área de Álex Herrera desde la izquierda que se paseaba en un barullo de piernas en el área pequeña antes de terminar en saque de esquina. Después de esta ocasión, Juan García dio entrada a Santana en un cambio ofensivo en lugar de Javi Pérez. La respuesta del Talavera llegó de nuevo en las botas de Abel Molinero, su hombre más peligroso, que trataba de internarse en el área, algo que Mario Gómez sólo pudo evitar con una falta que el propio Molinero mandó fuera.

El último cuarto de hora la desesperación se adueñaba de cada jugada del conjunto rojiblanco, pero los intentos lejanos de Pepe Bernal y Abraham Pozo no bastaban para generar peligro en la portería talaverana. Tampoco la entrada de Kofi y José Manuel sirvió para cambiar el rumbo de un partido que el Don Benito había perdido nada más empezar. Y con ello perdía también una oportunidad única de hacer historia ante su afición. Reflejo de ello eran las caras de los jugadores rojiblancos, tendidos sobre el césped y con el equipo rival tratando de levantar los ánimos.d.