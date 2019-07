SEGUNDA B El Don Benito ficha a Chele y se despide de Néstor Chele, con el Moralo en el playoff ante el Horta. / MIGUEL CAMACHO El lateral derecho viene de completar una buena temporada con el Moralo y peleará el puesto con Trinidad, mientras que el portero decía ayer adiós ESTELLA DOMEQUE DON BENITO. Domingo, 7 julio 2019, 10:27

La línea defensiva del Don Benito suma un efectivo más con la incorporación de Alejandro Gómez Martín, más conocido como 'Chele' y que llega procedente del Moralo. El toledano, de 24 años, juega en la posición de lateral derecho por lo que tendrá que pelear el puesto a Trinidad. En la pasada temporada disputó 27 partidos en Tercera División con los de Navalmoral de la Mata.

Ya sabe lo que es jugar en Segunda B, después de debutar en el Trival Valderas en la temporada 2014-15, aunque fue en el Llagostera donde contó con más minutos en la categoría de bronce, jugando 27 partidos, 18 de ellos de titular. Además, también ha pasado por la cantera del Atlético de Madrid, la del Girona en el Peralada y por el Terrasa.

Se trata de un jugador con llegada a línea de fondo y en la pasada temporada fue uno de los fijos en los esquemas de Diego Merino. De hecho, jugó todos los minutos de los cuatro partidos de la fase de ascenso ante el Horta y el Linares. «Muy contento por una nueva etapa y lleno de ilusión por esta oportunidad», expresaba el defensa, que es el hermano de Mario Gómez, recién fichado por el Mérida del Badajoz y con quien se cruzará como rival.

Además de Chele y Trinidad, el Don Benito cuenta en defensa con Álex Herrera para el carril izquierdo y los centrales Mario Gómez y Kiko González. De confirmarse la renovación de Isma Heredia, faltaría un lateral izquierdo para tener dos hombres por posición en esa línea. En el centro del campo cuenta con Gonzalo y Sillero, y en ataque con los delanteros Dani López y David Agudo.

Mientras que en la portería, Sebas Gil es el único superviviente de la pasada temporada. Néstor Díaz ya se despedía ayer del club rojiblanco a través de sus redes sociales. «Agradecer al Don Benito la oportunidad que me brindó esta temporada. Me voy, pero me quedo con haber cumplido el objetivo de permanencia. Gracias también a todo el cuerpo técnico por confiar en mí, a mis compañeros y la gran afición que juntos forman una gran familia», escribía.

Por su parte, el club rojiblanco ya sabe que el portugués Lèo Santos no seguirá el próximo año, ya que cuenta con varias ofertas tras una campaña en la que fue de menos a más en la portería, ganando confianza para suplir tanto a Sebas Gil como a Néstor. Otros jugadores como Paquito o Platero también podrían tener su futuro lejos del Don Benito la próxima temporada.

Diez días para empezar

Esos son los efectivos que Juan García tiene a su disposición a falta de diez días para comenzar la pretemporada. De momento, el calendario de amistosos incluye la visita a Olivenza el próximo 25 de julio y el partido ante el Extremadura en el Vicente Sanz el día 31 de este mes, en el que se rendirá homenaje a José Manuel y Ricardo Durán tras causar baja en el Don Benito. Y ya el 8 de agosto se medirán al Miajadas en su estadio. Aunque aún tendrán que añadir más citas.

Mientras tanto, sigue la campaña de abonados y ya son más de 300 los socios con los que cuenta el club rojiblanco en la primera semana de trabajo en sus oficinas.