El Don Benito cae derrotado en su visita a San Fernando

El Don Benito cayó derrotado en su visita a San Fernando, merced a un despiste defensivo del cuadro extremeño cuando el partido, prácticamente, expiraba. Los tres tantos del partido se consiguieron a la salida de tres córneres y el partido fue tremendamente igualado en su desarrollo y aunque careció de calidad, no le faltó emoción e intensidad, tanto es así que tuvimos que esperar hasta el suspiro final para encontrar el desenlace, fatal para el conjunto calabazón.

Aún así, fueron los locales los que comenzaron el choque insistiendo sobre el portal del cuadro de Don Benito y, de esta manera, en el minuto 2 los de La Isla ya gozaron de su primera oportunidad en un libre directo que lanzó fuera rozando el poste, Carri. Aunque el encuentro no tenía un dominador claro, si parecía que los locales tenían más presencia en el área rival y de esta forma, en el minuto 17 un centro de Gabi Ramos era rematado por Pau Franch, aunque su intento no encontraba los tres palos.

2 SAN FERNANDO Rubén Gálvez, Gabi Ramos, Diego Simón, Colo, Lolo Guerrero, Raúl Palma, Pedro Ríos, Bruno Herrero (Manu Ramírez, m. 82), Pau Franch, Carri (Jacobo, m. 61) y Pablo Sánchez (Buba, m. 72). 1 DON BENITO Leo Santos, Trinidad, Álex Herrera, Ismael Heredia, Mari Gómez (Adri, m. 89), Mamau, Abraham Pozo, Ale Zambrano (Paquito, m. 35), David Agudo, Pepe Bernal y José Manuel (David Ordóñez, m. 75). GOLES 1-0, m. 33: Pablo Sánchez. 1-1, m. 44: Trinidad. 2-1, m. 89: Gabi Ramos. árbitro Cueto Amigo. Amonestó con amarilla a los locales José Ángel y Kamal; y a los visitantes Iván Martos, Guirao y Youness. Expulsó en el banquillo al segundo entrenador del Badajoz, José María Pajares. incidencias Iberoamericano de Bahía Sur. 800 espectadores.

Tuvieron que esperar hasta el minuto 21 de juego los visitantes para apuntar su primera ocasión de gol y fue un disparo de David Agudo abajo que consiguió blocar el cancerbero isleño, Rubén Gálvez. Los isleños, por su parte, gozaron de una gran oportunidad en el minuto 29, momento en el que Leo Santos realizó una gran intervención a un remate de cabeza, en el segundo palo de Pablo Sánchez.

La insistencia local tuvo su premio tres minutos después de rebasar el partido la media hora de juego. Un córner botado por Bruno Herrero era peinado dentro del área por Pedro Ríos y el mismo Pablo Sánchez, libre de marca en el segundo palo establecía el 1-0. Pudieron aumentar los locales su diferencia en el minuto 38 de juego en un remate de Lolo Guerrero de cabeza que pareció ser gol pero por culpa del efecto óptico porque el balón salió ajustado al poste.

Fue el momento de la reacción extremeña que, al igual que los isleños, consiguieron su igualada, cuando la primera parte prácticamente expiraba, a la salida de un córner. El rechace de la defensa isleña cayó a los pies de Trinidad que de un zapatazo introdujo el esférico dentro de la portería de un desconcertado Rubén Gálvez. Un tanto que debía haber sido más psicológico de lo que fue.

Con tablas y las espadas en todo lo alto terminó una emocionante primera parte que dio paso a una segunda mucho más embarullada y con poco fútbol de cara a la galería. Los de Don Benito parecían conformarse con la igualada y los isleños no encontraban la fórmula para desbaratar a los visitantes que veían como el paso de los minutos iban a favor suya y aumentaba la ansiedad de los azulinos.

Carri la tuvo en el 51' y Pedro Ríos en el 58', pero ambos remates se fueron fuera, mientras que en el 80 un remate de Buba a pase de Bruno Herrero tampoco encontró la puerta extremeña. Cuando todo hacía presagiar que la igualada sería el marcador con el finalizase el choque de dos equipos necesitados de victorias, volvió a ser una jugada a balón parado la que desestabilizaría el encuentro.

Un nuevo córner cuando al partido le quedaba un minuto de vida en su tiempo reglamentario, terminó con un despiste defensivo de la zaga roja y blanca y el acierto del lateral derecho del cuadro local, Gabi Ramos. Incomprensiblemente solo de marca empujaba el esférico al fondo de las mallas para darle la victoria al San Fernando y colocar al equipo isleño cuarto clasificado en la tabla.

Juan García, entrenador del Don Benito «Es falta de concentración o mala suerte que el rechace le caiga al rival y acierte»

Juan García, entrenador del Don Benito, manifestó tras el encuentro: «Creo que ha sido un partido disputado de principio a fin, sabiendo que teníamos un equipo rival enfrente con una necesidad de ganar en casa ante su afición. Nosotros veníamos con la necesidad de puntuar y hemos planteado un partido muy intenso en el centro del campo, con mucho balón dividido. Ha aparecido lo que nos esperábamos con la mala suerte de que recibimos un gol a balón parado, somos capaces de rehacernos y conseguir uno en un minuto clave antes del final del primer tiempo. En la segunda parte sabemos que el equipo local se va a volcar y tenemos que aprovechar los espacios y el balón parado. Estamos hasta el final disputándolo, a partir del minuto 80 evidentemente lo que no habíamos ganado no queríamos perderlo pero con tan mala suerte que en la última jugada del tiempo reglamentario según me dicen mis jugadores el árbitro se saca un córner que no existe. Al final cuando lo pita hay que defenderlo, lo defendemos mal porque aparecer un balón suelto y un jugador del San Fernando que lo aprovecha bien. Termina el partido con victoria local y felicitarles y desearles muchísima suerte. Nosotros a ver la misma película de los últimos partidos, aprender de los errores y a trabajarlo porque no tenemos otro camino«.

El técnico del conjunto pacense continuó diciendo: «Nosotros ponemos todos los medios para que no pase pero es falta de concentración o mala suerte que el rechace le caiga al rival y acierte. No tengo la solución de que ese error puntual no pase, tenemos la solución de trabajar con más intensidad como lo estamos haciendo, levantarnos anímicamente y que vuelvan a competir como han hecho hoy fuera de casa y la semana que viene en casa ante el Marbella. Tengo la total confianza de que las cosas salen trabajando y cuando vienes de ver el vestuario con los jugadores llorando y sabiendo que te mina la mala suerte, hay que revertir la situación esperando que llegue el domingo y no vuelva a aparecer esos errores».