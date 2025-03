El Don Benito se decide por Juan Carlos Gómez

ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO Martes, 15 de junio 2021, 21:48 Comenta Compartir

El cordobés Juan Carlos Gómez dirigirá al Don Benito la próxima temporada en la Segunda RFEF. El técnico llega procedente del Vélez CF, equipo con el que ha logrado un histórico ascenso a esta misma categoría en esta última campaña tras proclamarse campeón de Tercera División. Llega al banquillo rojiblanco acompañado por José Domínguez Ortega como segundo entrenador y preparador físico.

Con una dilatada experiencia como jugador en el Atlético de Madrid, Sevilla, Getafe o Elche, Juan Carlos Gómez llega al equipo dombenitense con menos trayectoria en la categoría, apenas unos meses con el Écija Balompié en Segunda División B en la temporada 2017/2018 tras haber logrado el ascenso un año antes. En Tercera División, además de al Vélez y Écija, ha dirigido a CD Mairena y Xerez CD, además del Ciudad Jardín de Primera Andaluza.

En ese sentido, el director deportivo rojiblanco, Emilio Sosa, ya advertía en su presentación que la falta de experiencia en la categoría no iba a ser condicionante a la hora de elegir entrenador. Veinte días después de esas palabras, Sosa toma esta primera decisión en la parcela deportiva en la que hasta la fecha no se han producido más movimientos. Cabe destacar que el club previamente habría avanzado en las negociaciones con Javi Sánchez, exentrenador del Villarrubia, aunque finalmente no se llegó a un acuerdo para su llegada al Don Benito.

Una vez elegida esta primera pieza se espera que los rojiblancos metan una marcha más en su planificación durante los próximos días en cuanto a renovaciones, bajas y fichajes.