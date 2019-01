SEGUNDA B El Don Benito abre la puerta a Karim Karim pelea por el balón con un jugador del Marbella. :: e. domeque El jugador había pedido salir y ayer anunciaba su fichaje por el Algeciras, mientras los rojiblancos no descartan la llegada de Xiscu Martínez ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Viernes, 4 enero 2019, 08:09

Continúa la operación salida en el Don Benito, que aún no ha iniciado la de entrada. Los rojiblancos anunciaban ayer la baja de Karim Abubakar, la segunda tras la cesión de Luis Guerra al Castuera. El jugador ghanés no se sentía cómodo por la falta de minutos y llevaba tiempo negociando su salida del club calabazón.

«Ya pidió salir hace aproximadamente un mes, pero se le dijo que hasta que se abriera el mercado de invierno se comportara de manera profesional y así ha sido», explica el director deportivo, Patri, que añade que «hasta el último día ha estado trabajando bien e intentando ayudar al equipo, pero tenía claro que quería salir y buscar un sitio donde tuviera más minutos porque no estaba cómodo en esa situación».

Según indica el propio Patri, ambas partes valoraron su salida y llegaron a un acuerdo para que saliera ahora en enero. Rápidamente, el Algeciras, de Tercera División andaluza, anunciaba su fichaje para lo que resta de temporada. Sin duda, un refuerzo de lujo para un equipo que espera meterse un año más en la pelea por los puestos de ascenso.

Sin embargo, las salidas de Karim y Luis Guerra no serán las únicas de un Don Benito que quiere remodelar la plantilla de cara a la segunda vuelta. El club trabaja para dar la baja a más jugadores que no están teniendo minutos y que no se espera que los tengan tampoco en lo que resta de temporada.

Refuerzos ofensivos

Mientras se producen esas despedidas, la dirección deportiva trabaja para encontrar refuerzos, enfocados sobre todo a la zona de ataque que den mayor rendimiento ofensivo. Para esa nueva versión del Don Benito de Juan García, el club dispone hasta el momento de una ficha sénior libre y otra sub-23.

Uno de los nombres que suena con fuerza es el de Xiscu Martínez, hasta hace una semana jugador del Villanovense y que se desvinculaba el pasado 31 de diciembre del club serón. «Xiscu es una opción más, está libre ahora mismo y es un muy buen jugador», reconoce Patri, «pero estamos valorando muchísimos jugadores, sobre todo en las últimas semanas analizando qué es lo que le falta al equipo».

De momento, las únicas caras nuevas de este 2019 para el Don Benito son las de Koffi y David López, ambos lesionados desde principio de temporada y que aún no han podido debutar a las órdenes de Juan García. Ambos se entrenaban ayer con el resto de sus compañeros para preparar el partido del próximo lunes ante el Granada B.