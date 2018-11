El Badajoz vuelve a abortar otro intento de despegue Francis Ferrón remata de cabeza en el partido ante el Linense. :: PAKOPÍ El equipo blanquinegro ve frenada su progresión ascendente y se sitúa en tierra de nadie, saliendo de nuevo a relucir su falta de pegada J. P. BADAJOZ. Miércoles, 28 noviembre 2018, 08:29

El Badajoz parece empeñado en hacer la goma en su intento de engancharse al grupo de cabeza. En Jumilla vio frenado un nuevo despegue en sus aspiraciones para mirar hacia arriba. El equipo pacense no termina de encontrar su golpe de pedal que le marque la regularidad. Cada vez que se asoma al pelotón de los candidatos le entra una pájara que le devuelve al paquete de perseguidores. De nuevo está más cerca de la cola que de los cuatro primeros.

Ahora se presentan dos partidos en los que el Badajoz tiene que demostrar cuál quiere que sea su papel en este campeonato. Almería B y Atlético Malagueño marcarán las aspiraciones pacenses. Este domingo recibe en Almendralejo al penúltimo clasificado y la siguiente jornada visita al colista en Málaga antes de despedir el año en casa en su vuelta al Nuevo Vivero frente al líder Melilla. Dos compromisos para subir su cotización en el grupo.

El Badajoz necesita consolidar sus buenas sensaciones encadenando una racha de resultados que le permitan asentarse en la zona noble. Y su calendario inminente no puede ser más propicio para coger ese impulso definitivo.

Para no repetir resbalones antes tiene que resolver ciertos desajustes y corregir errores. En Jumilla volvió a mostrar una fragilidad defensiva que ya le explotó en Talavera de la Reina con un marcador difícil de digerir. «Hemos fallado en las dos áreas», lamentaba Mehdi Nafti tras la derrota en tierras murcianas. Pero el equipo blanquinegro también volvió a evidenciar sus problemas de definición. «En los últimos dos partidos hemos tenido creo que doce ocasiones de gol y hemos metido una. Eso hay que mirarlo para verlo», asumía el técnico blanquinegro. La falta de pegada es el talón de Aquiles del conjunto pacense. El Badajoz es el segundo equipo menos goleador del grupo con solo 10 tantos. Únicamente el colista Atlético Malagueño lleva menos con 8. Los blanquinegros se han quedado sin marcar en ocho de las catorce jornadas.

Bien es verdad que en Jumilla el equipo de Nafti no mereció un castigo tan excesivo. El Badajoz dispuso de más ocasiones que el rival para haber perforado la portería local varias veces, pero la suerte no le sonrío. «A veces el fútbol es cuestión de centímetros», reflexionaba el preparador franco-tunecino. En ese sentido, Nafti considera que su equipo no obtuvo la recompensa al despliegue ofensivo ofrecido en el campo. «Ellos también han tenido más ocasiones de gol, pero creo que hemos hecho méritos por lo menos con balón para meter un par de goles».