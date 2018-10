El Badajoz trata de navegar en su incertidumbre Petcoff controla el balón en el choque ante el Murcia. :: pakopí Con la incógnita abierta en el banquillo, las urgencias clasificatorias e inmerso en un mar de dudas, intenta fabricar una normalidad para salir a flote MANUEL Gª GARRIDO BADAJOZ. Sábado, 27 octubre 2018, 09:36

Badajoz amanecía ayer mudando la piel de una primavera extemporánea a un tímido otoño tardío. En el Nuevo Vivero también se respira la atmósfera de transición del cambio de estación, en este caso de era, la que deja atrás el conjunto blanquinegro tras la marcha de Patxi Salinas. La calma chicha tras la tempestad se mezcla con un aura de incertidumbre, a la espera de que el anticiclón se instale por fin en el ecosistema pacense. Con Miguel Espejo como entrenador interino, a la espera del nuevo inquilino, y con un partido durísimo el domingo (a las 11.30 horas) ante el Recreativo Granada, las dudas, lejos de disiparse, se mantienen en el aire. El Badajoz anhela una estabilidad en su rumbo que la marejada de los acontecimientos se empeña en zarandear.

Ayer salió a la palestra uno de los jugadores de mayor peso específico en la plantilla del Badajoz por su importancia en el campo. Damián Petcoff fue el encargado de dar la cara en una comparecencia previa al choque en tierras nazaríes algo descafeinada y en la que lo estrictamente deportivo y el rival pasaron de puntillas.

Ni una sola referencia al peligro del filial del Granada ni a sus características. En el Badajoz, ahora mismo, todas las miradas están dirigidas al vestuario y a una reacción de los jugadores que se antoja imprescindible. «Nosotros tenemos que sacar esto adelante», reiteró varias veces el centrocampista argentino en su discurso. Y es que tras pasar Patxi Salinas por la guillotina, el morador del banquillo ya no puede ser la víctima propiciatoria para expiar las culpas de una plantilla conmocionada desde hace varias jornadas y carente de reacción ante los golpes subyacentes.

Petcoff recurrió al comodín del infortunio como justificación al bagaje negativo hasta la fecha, aunque lejos de sonar convincente puso al descubierto las costuras del equipo. «¿Cómo lo haces para cambiar si te meten un gol en el minuto 3 y otro en el 10 y todo se pone cuesta arriba?», reflexionaba. Efectivamente, esa desconexión inicial, falta de actitud, concentración e intensidad ha condenado a los pacenses en varios encuentros, especialmente ante el Talavera a domicilio y en casa, en el partido siguiente, ante la Balompédica Linense. Conceder goles en los primeros compases, algunos de ellos propiciados por errores defensivos graves, es un pecado capital en una categoría que castiga cualquier conato de relajación sin miramientos. En todo caso, el futbolista bonaerense cerró filas en torno a sus compañeros y aseguró que el «vestuario está unido. No podemos esconder nada, está a la vista que son momentos complicados, pero estamos tratando de ayudarnos y con ganas de cambiar la dinámica».

Petcoff reconoce, además, que la losa de no haber conseguido un triunfo en el Nuevo Vivero es muy pesada, lo cual ha generado cierta ansiedad que, a tenor de los resultados, no han sido capaces de gestionar adecuadamente. No quiso centrarse en el empate ante El Ejido, pesadilla recurrente para Salinas en el diván de la sala de prensa, aunque admite que el mazazo fue mayúsculo en un choque que estaba ganado con holgura y en el que terminaron perdiendo dos puntos. «Aquel partido nos dejó tocados porque hicimos cosas para lograr la victoria, pero también nos pasó con el Murcia o el Recre; yo no puedo irme a casa contento si juego bien pero no gano pese haberlo merecido». El mediocentro argentino vuelve a la convocatoria tras cumplir un partido de sanción por su expulsión en Talavera.

Respecto a Miguel Espejo, que dirigirá al equipo en Granada, Petcoff agradeció su valentía para dar un paso al frente y ejercer de hombre de club arrimando el hombro cuando la situación lo precisa. «Está capacitado, lo vi con ganas y eso es bueno porque nos las transmite a nosotros». En cuanto al casting para la contratación del nuevo técnico, ayer se borró un nombre en las quinielas tras la llegada de Fernando Estévez al Burgos.

Asamblea extraordinaria

El Badajoz anunció ayer la convocatoria de una asamblea extraordinaria para la aprobación de la liquidación de las cuentas del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017. Será a las 20.00 horas en primera convocatoria y a las 20.30 en segunda, en la sala de prensa del Nuevo Vivero. El club informa que se trata de un paso necesario para el proceso de conversión en SAD.