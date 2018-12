El Badajoz traslada el Nuevo Vivero al Francisco de la Hera El Badajoz cambiará el banquillo local del Nuevo Vivero por el del Francisco de la Hera. :: PAKOPÍ La afición blanquinegra se desplazará en siete autobuses, más los vehículos particulares, para vivir un partido especial en Almendralejo J. P. BADAJOZ. Domingo, 2 diciembre 2018, 09:51

El Nuevo Vivero soplará sus veinte velas en el Francisco de la Hera. El destino ha querido que sea así, justamente este 2 de diciembre, pero de 1998, Badajoz y CF Extremadura inauguraban el estadio pacense. Dos décadas después le devuelve el guiño. Almendralejo tendrá un color especial y será blanquinegro por un día. El club pacense ha completado siete autobuses, tres partirán a las 12.30 horas y otros cuatro a las 15.00 horas, más aquellos seguidores que viajen en sus vehículos particulares para arropar a su equipo ante el Almería B y vivir una jornada histórica. Además, el club pacense ha invitado a los abonados azulgranas, por lo que se espera un ambiente festivo entre dos aficiones hermanas y un mismo aliento.

El Badajoz se subirá a su autocar para recibir al filial almeriense, pero Mehdi Nafti tiene claro que la afición le hará sentirse en el Nuevo Vivero. «Este domingo jugamos como en casa», exponía el técnico, quien resaltaba el aspecto positivo al exilio voluntario. «La única diferencia este fin de semana será el césped. Jugaremos en casa con un buen campo. Si a un futbolista le dicen puedes jugar en tu propio campo en un césped ruina o jugar en la casa de tu amigo, hermano, donde habrá un ambiente muy bueno, en un césped perfecto. Yo tengo mi respuesta».

Aunque, en cualquier caso, le quitaba importancia al hecho de jugar en otro campo porque su filosofía no cambia por ser local o visitante. «No creo en el factor casa. Para mí los partidos todas las semanas son iguales. En Segunda B no hay ningún Bernabéu, Nervión... no hay ningún estadio que pueda condicionar el rendimiento del equipo».

Una semana más, Nafti estará obligado a hacer cambios en el once por las sanciones. Desde su llegada al banquillo blanquinegro el Badajoz ha sufrido tres espulsiones en cuatro partidos. Recupera el timón de Damián Petcoff, pero pierde a otros dos de sus habituales. La roja de Kike Royo devuelve los guantes de titular a Pawel Florek, un fijo la pasada campaña tras su fichaje invernal y que tuvo una gran actuación en Granada en el partido del técnico interino Miguel Espejo dejando su portería a cero. También tendrá que retocar piezas arriba por la ausencia de Francis Ferrón por acumulación de amarillas. En el Almería B, es baja Igor Engonga también por cumplir ciclo.

El preparador franco-tunecino sabe lo que quiere de su equipo para volver a la senda del triunfo. «La clave para ganar al Almería B es hacer lo que no hicimos en Jumilla».

En cuanto al rival, a Nafti le desconcierta que no siga un patrón de juego definido. «El Almería B es una incógnita en todos los sentidos, es un equipo que ha cambiado de sistema en los últimos partidos, entonces no sé lo que nos espera del rival».