El Badajoz toma posiciones Ferrón perseguido por José Ramón, Javi Sánchez y Pajuelo. El equipo pacense se hace fuerte en casa y confía en mantener la dinámica también fuera este domingo en Huelva J. P. BADAJOZ.

El Badajoz disfruta de dos días de merecido descanso después de un gran inicio de año. El equipo blanquinegro ha cogido la rueda buena en este 2019 y empieza a tomar posiciones. Los pacenses se sitúan en una cómoda novena plaza y vuelven a estar más cerca de la fase de ascenso que de la zona de peligro. «En otras circunstancias, en otra dinámica, hace unos meses, quizás el rival nos hubiese empatado, pero ahora mismo el equipo está en una buena dinámica, incluso a nivel de confianza y hoy podemos ver la botella medio llena y decir que el equipo ha sabido sufrir», señalaba Nafti tras ganar el derbi.

Este Badajoz rebosa confianza. Ha encadenado dos victorias consecutivas por segunda vez en la temporada. La anterior coincidió justo con el intervalo de transición de la llegada del técnico franco-tunecino tras la destitución de Patxi Salinas ganando en Granada, con Miguel Espejo de interino en el banquillo, y al Don Benito en el debut de Nafti.

A pesar de las continuas bajas cada jornada bien por sanción o lesión y de carencias en determinados puestos, el preparador blanquinegro tiene un fondo de armario donde poder elegir. Ante el Villanovense se permitió el lujo de dejar sin minutos a jugadores de la clase de Guzmán y José Ángel. «Me gustaría tener un banquillo así siempre. Me hubiese gustado que jugaran Guzmán o José Ángel porque sé que era un partido especial para él, pero no estaba el partido para ellos. Me cuesta cada domingo elegir un once y eso es bueno para el equipo».

El Badajoz ha dado un paso al frente y no quiere detenerse ahí. Al menos en cuanto a su solvencia en el Nuevo Vivero, donde Nafti lo ha ganado todo (Don Benito, UCAM, Melilla, Sanluqueño y Villanovense) y como local solo dejó escapar un empate en el exilio del Francisco de la Hera frente al Almería B. El equipo pacense se muestra fuerte en casa y en el Nuevo Colombino tiene una prueba de nivel para comprobar si es efectiva esa mejoría. «El domingo veremos lo que ocurre en Huelva. Vamos a hacer todo lo posible para revertir esa situación fuera de casa y demostrar que también fuera sabemos competir».

Un año de la votación

Este lunes se cumplía un año de la votación en la que los socios confiaron el club a Premium Sport. En aquella asamblea extraordinaria celebrada en la Rucab se ponía en juego el futuro del club. Se abordaban dos cuestiones vitales que cambiarían la estructura de la entidad como agrupación deportiva: la conversión en SAD y en caso de ser positiva acometer el proceso con este grupo inversor como accionista mayoritario. De los alrededor de 340 socios con derecho a voto lo ejercieron 206 con un resultado de 176 votos a favor y 30 en contra para la transformación en SAD y de 182 a favor, 23 negativas y un voto en blanco para la entrada de Premium.

Dos días antes, Matías Navarro y Silvia Suárez habían dado a conocer su propuesta donde se hablaba de ciudad deportiva -en 5 años-, reforma del Nuevo Vivero, Fundación para la cantera, ascenso a Segunda -3 años-, secciones de baloncesto y fútbol sala y un primer presupuesto entre 1,1 y 1,3 millones de euros. Pero de momento, los dos pilares básicos del proyecto, la cesión del estadio y la SAD, avanzan lentos, aunque el club tranquilizó a sus socios explicando que se encuentran en marcha dentro de un proceso complejo y que requiere su tiempo.