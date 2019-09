El Badajoz supera los 7.000 abonados Aspecto del Nuevo Vivero en el Badajoz-Sevilla Atlético. :: CASIMIRO Kingsley Fobi ha sido convocado por la selección sub-23 de Ghana para la fase de clasificación para los Juegos de Tokio J. P. BADAJOZ. Jueves, 5 septiembre 2019, 08:43

El Badajoz ya tiene medio estadio cubierto de abonados. De los 14.125 relucientes asientos que cuenta el Nuevo Vivero la mitad están reservados a sus seguidores más fieles. El club blanquinegro ha superado la cifra de los 7.049 abonados, algo impensable no solo en los últimos años, sino incluso antes del verano. La revolución impulsada por Joaquín Parra ha tenido su efecto y ha encandilado a toda la ciudad. No se habla de otra cosa. Se presentó como una persona ambiciosa, un empresario hecho así mismo y con las ideas claras y en su empeño se propuso el reto de llegar a los 8.000 abonados. No se ha cansado de repetirlo en cada aparición pública desde su desembarco. Una locura en la que pocos confiaban y que ya va por el camino. El techo histórico de 5.600 de la mediática época de Tinelli en Segunda en la 98-99 quedan ya lejos.

Fobi, convocado con Ghana

La ilusión ha contagiado al vestuario y no solo por la relumbrante reforma de la caseta de jugadores. Hasta tal punto que su actualidad traspasa fronteras y no es por entrenar en Campomayor. Kingsley Fobi ha sido convocado por la selección sub-23 de Ghana para los partidos de la fase de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fobi ya cuenta con experiencia de defender los colores de su país al disputar la Copa de África o el Mundial sub-20. El último jugador internacional seleccionado mientras vestía de blanquinegro fue Sipo Bohale, que se perdió varios partidos en el comienzo del año 2012 al participar en la Copa de África con Guinea Ecuatorial.