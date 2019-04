El Badajoz remonta y se lleva los tres puntos

Nafti: «Ha sido un partido cargado de emociones»

El técnico del conjunto pacense se mostró emocionado después de la importante victoria de su equipo en tierras murcianas. «Ha sido un partido cargado de emociones. En los diez primeros minutos el rival salió mejor que nosotros, pero después de recibir el gol mejoramos y creo que llegamos a ser superiores. A raíz del empate, hemos cometido muchas perdidas de balón y se ha producido un intercambio golpes con ocasiones para los dos equipos, con final feliz para nosotros».

Nafti argumentó que esta victoria es especial por la forma en la que la han conseguido. «A veces hay momentos puntuales en los partidos que hacen que estos sean especiales. La emoción de los chicos llorando, creo que esto supone más de tres puntos para nosotros y el fútbol, el deporte en general, está cargado de emociones».

A juicio del entrenador del Badajoz, querer no sufrir en los partidos no es algo demasiado realista en esta competición y a estas alturas de la temporada. «El rival te exige mucho. Los cambios que han realizado han aportado mucho. Me hubiera gustado sufrir menos, pero en una categoría tan igualado esto es complicado».