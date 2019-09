El Badajoz refuerza su candidatura a pelear por todo Gorka Santamaría celebra su gol en Córdoba. :: ADG MEDIA La buena imagen mostrada en Córdoba da un plus de confianza y optimismo ante la visita del líder San Fernando J. P. BADAJOZ. Martes, 24 septiembre 2019, 08:32

El Badajoz enseñó sus dientes en Córdoba. Logró un empate, pero con sabor a victoria. «Mis jugadores y yo tenemos la sensación de haber perdido dos puntos», así resumía Mehdi Nafti el gran partido y el dominio de su equipo en el campo del que a priori parte como claro favorito al título y al ascenso. El técnico blanquinegro tenía claro la oportunidad que se le escapó y volvía de regreso a la capital pacense con sabor agridulce. Su equipo no dio un golpe sobre la mesa, pero casi. Tuvo al aspirante Córdoba contra las cuerdas y pudo noquearlo varias veces, pero de nuevo los palos, el portero rival y discutidas decisiones arbitrales lo impidieron.

Una jornada más (y van...), el Badajoz se vio perjudicado por goles anulados y posibles penaltis no señalados. «Hubo un penalti clarísimo a Toni Abad. Estoy preocupado, pero ¿qué puedes hacer? Se sabe lo complicado que es marcar un gol en esta categoría y que te anulen cuatro goles válidos en tres jornadas. No tenemos VAR en Segunda B, a ver si con estos errores sirve de aprendizaje y lo conseguimos tener en un futuro. Quejarse no sirve y también les pasará a otros equipos, no me pongo el mono de víctima», repasaba Nafti desde la sala de prensa del Nuevo Arcángel.

El caso es que el cuadro blanquinegro sale reforzado de Córdoba como candidato a tener en cuenta para todo. Por juego, ambición, imagen, solidez, superioridad, ocasiones... Este domingo tiene otra prueba de fuego en el Nuevo Vivero para medir sus verdaderas aspiraciones. Se ha descolgado ligeramente del primer puesto, pero es segundo y el domingo espera al líder San Fernando con las mejores sensaciones posibles a pesar de perder el coliderato. Curiosamente esta jornada se enfrentan los cuatro de arriba entre sí. A la lucha por el trono de bronce del Badajoz-San Fernando se suma el atractivo Linense-Cartagena. Casi nada. Esta temporada el grupo cuarto se presenta interesante y con gran igualdad, prueba de ello es que en estas cinco jornadas los marcadores son muy ajustados y nadie quiere perder el tren de cabeza.