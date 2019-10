El Badajoz, a recuperar su fortín Toni Abad saca de banda y Chris Ramos, que podría repetir en el once, intenta levantarse. MORENO / CASIMIRO El equipo blanquinegro recupera a Gorka Santamaría para recibir al Villarrobledo en la vuelta al Nuevo Vivero tras la derrota ante el líder J. P. BADAJOZ. Domingo, 13 octubre 2019, 09:29

Regresa el Badajoz al Nuevo Vivero con el objetivo de recuperar su condición de fortín inexpugnable. Hace dos semanas volaron los primeros puntos del estadio pacense y el vestuario blanquinegro no está dispuesto a dejar escapar más. El San Fernando dejó frío el 'Nuevo Hervidero' y ese efecto de caldera inquebrantable es el que se pretende empezar a restablecer este domingo ante el Villarrobledo. Nafti se muestra tranquilo, confiado en el trabajo de sus jugadores y quita importancia a esa derrota ante el líder. «El equipo siempre ha estado bien, incluso perdiendo frente al San Fernando», sostiene.

El Nuevo Vivero tiene que ser el punto caliente del Badajoz como primer paso para alcanzar sus objetivos de meterse en playoff. El Badajoz se empieza a mostrar cada vez más como un bloque sólido, casi sin fisuras especialmente en la parcela de atrás y se va pareciendo al de la segunda vuelta de la campaña anterior. El preparador franco-tunecino reconoce que su plantilla puede dar más y así le exige. «El equipo está fuerte a nivel defensivo, pero para mi gusto todavía permitimos demasiado al rival».

La victoria en Talavera de la Reina permitió al equipo de Nafti redimirse y no desviarse del camino de los candidatos a la fase de ascenso. Este domingo tiene otra oportunidad en su campo de dar otro paso más al frente. Pero Nafti no se fía de las apariencias de recién ascendido de su rival ni de su clasificación. «Me parece que es un equipo que está disfrutando de la Segunda B. Un equipo alegre, que juega mucho en campo contrario, que acumula mucha gente por delante del balón, no tiene miedo a perder y eso les hace más peligrosos». Y como ante cualquier partido aprieta a los suyos y les exige lo máximo. «Tenemos mucho respeto al Villarrobledo». En ese sentido, el técnico blanquinegro insiste en la tremenda igualdad del grupo. «Se está cumpliendo lo que vengo diciendo jornada tras jornada. No veo a ningún equipo que vaya de sobrado, los veo a todos sufriendo y si algún iluminado piensa que algún equipo va a acabar con 100 puntos y 100 goles a favor que se apunte al baloncesto o a otra cosa. Eso no va a pasar. Hay que estar preparado para las malas, disfrutar sin sentirse un crack en las buenas y trabajar diariamente, pase lo que pase». La confianza no es una palabra que aparezca escrita en su manual de estilo. «Es verdad que no ha puntuado fuera de casa, pero contra el Murcia incluso con el 3-0 demostró que es un equipo que sigue adelante», apuntaba durante su comparecencia de los viernes. De ahí que tenga muy claro lo que tiene que hacer su equipo para ganar al Villarrobledo o a cualquier equipo del grupo. «Hay que respetar a todos los rivales. Aquí nadie gana con el escudo, hay que competir y el domingo correr más que el rival si quieres ganar», subraya.

Para esta cita, Nafti cuenta con todos sus jugadores disponibles a excepción de Jairo Morillas, aún recuperándose de un esguince de rodilla. Así, la buena noticia es que vuelve Gorka Santamaría después de dos semanas por una contractura en el isquiosural, aunque podría esperar su oportunidad desde el banquillo y mantener a Chris Ramos en el once. Y entra por primera vez en la lista Djak Traoré, pero habrá que ver si finalmente queda entre los 18 o es descartado igual que Kike Pina, otro inédito por una lesión desde pretemporada y que recibió el alta la semana pasada.

Nafti se alegraba por la reciente renovación del portero Kike Royo. «Se lo ha ganado con sus actuaciones».