Badajoz quiere el playoff Celebración del segundo gol del Badajoz / Arnelas El equipo blanquinegro consolida su posición de privilegio y hace creer a su afición en una auténtica fiesta JAVI PÉREZ Badajoz Sábado, 27 abril 2019, 21:19

Badajoz quiere el playoff y el equipo blanquinegro no está dispuesto a soltarlo. El Nuevo Vivero vivió una auténtica fiesta en una tarde como las pocas que se recuerdan por estos lares. Todo salió a la perfección. El Badajoz se reafirma como candidato a la fase de ascenso y la afición disfrutó como de una eliminatoria de playoff se tratara. Ensayo general para lo que puede estar por llegar. El vestuario pacense se muestra ajeno al terremoto institucional por la ruptura con Premium y sigue a lo suyo con un fin de temporada para enmarcar. Ni los retrasos sufridos afectan a este grupo que va lanzado a la fase de ascenso. El sacrificio de los capitanes José Ángel y Guzmán por el bien del equipo es un valor añadido de la unidad que tiene esta plantilla. El conjunto de Nafti no solo defendió su cuarta plaza, sino que se distancia del UCAM y se pide meterse en la pelea por el liderato. La próxima jornada en Melilla puede ser de altos quilates. Y como tropiece este domingo el conjunto de Ruano ni digamos.

Ambiente de playoff en el Nuevo Vivero. La afición se frota los ojos ante un sueño que empieza a creerse. La ciudad quiere ver a su equipo en las eliminatorias por el ascenso y respondió a la llamada del Badajoz. Impresionante. La grada llevó en volandas a su equipo desde el calentamiento. Incansable, entregada e ilusionada. Hacía tiempo que no se reproducía una conexión de tan alto voltaje. La grada se vino abajo con los goles de Éder Díez y César Morgado en la primera mitad, pero también con los de El Ejido al UCAM Murcia. El camino se empieza a despejar para los blanquinegros en su desafío de playoff. Lo tiene muy cerquita y ya solo quedan tres jornadas de auténtica pasión y sentimiento.

4 CD Badajoz Kike Royo; Toni Abad, Mario Gómez, César Morgado, Candelas; José Higón, Julio Cidoncha, Petcoff, David Martín (Eneko Zabaleta, min. 69); Francis Ferrón (José Ángel, min. 75) y Éder Díez (Adama Fofana, min. 60). 0 At. Malagueño Kellyan; Ismael, Juande, Abqar (Cruz, min. 46), Alberto; Hicham Ramón, min. 81), Ramos, Ian Soler, Iván Jaime (Dani Sánchez, min. 77); Deco y David Grande. Goles: 1-0: Éder Díez, min. 20. 2-0: César Morgado, min. 33. 3-0: Francis Ferrón, min. 56. 4-0: Francis Ferrón, min. 72. Árbitro: Alejandro Patiño (madrileño). incidencias; Nuevo Vivero. 9.500 espectadores con un ambiente de Playoff en las gradas.

El fútbol son sensaciones y el Badajoz llega al tramo final subido en una nube de felicidad plena. Todo le sale a pedir de boca. Nafti tenía claro que no podía dejar al filial malagueño ni un atisbo de esperanza y la consigna era la de ir a por la victoria desde el pitido inicial. El Badajoz salió con empuje y determinación para encarrilar cuanto antes el encuentro.

El Atlético Malagueño llegaba con una pizca de aliento, pero se le acabó la gasolina en Sevilla y en Badajoz culminó su viaje por la Segunda B. Curiosa la capacidad del equipo blanquinegro, especialista en destronar líderes como UCAM, Melilla y Cartagena y enviar a Tercera a los filiales del Almería y Málaga.

El Badajoz poco a poco se hizo con el control de la pelota y comenzó su asedio sobre la portería rival. Se encontró con un Toni Abad inconmensurable en sus subidas por la derecha. De hecho, el primer aviso pacense fue de un potente disparo del lateral desde la misma esquina del área que se marchó rozando el larguero. El Badajoz se veía superior y la grada barruntaba el gol. Y llegó de las botas del infalible Éder Díez. El equipo pacense ya tenía media victoria atada porque había marcado su talismán. Mario Gómez metió un gran pase de 30 metros sobre Ferrón y el gaditano se la puso al goleador vasco para que la peleara en boca de gol y adelantara al Badajoz.

Pero los blanquinegros querían más. Y el Nuevo Vivero estalló de júbilo tras el segundo en un salto imperial de César Morgado para rematar un saque de córner con un soberbio cabezazo al fondo de las mallas. El Badajoz encarrilaba su candidatura al playoff en medio de la algarabía de la grada.

El Malagueño estaba roto. El Nuevo Vivero botaba de alegría.

El Badajoz se mostró sin fisuras atrás. Con Abad y Candelas dominando la situación desde los flancos y animándose al ataque. César y Mario Gómez desbarataban cualquier amago de ofensiva malagueña. Cidoncha no tenía problemas para pilotar la nave blanquinegra y Petcoff hacía volar a Higón y David Martín.

En el segundo acto, el Badajoz no cambió su guion. No estaba dispuesto a que la música parara en el Nuevo Vivero y continuó pinchando para éxtasis del público. Así llegaría el tercero en una obra de arte de Francis Ferrón para firmar definitivamente su reconciliación con la afición. El delantero gaditano recogió un balón en la frontal, fintó a su marcador y recortó por dos veces para encontrar posición de tiro y lanzar un obús imparable para Kellyan. En este Badajoz no hay fisuras. Van todos a una a por un sueño.

Entre cánticos, botes y olas, el Nuevo Vivero se entregaba a su equipo. Pero la fiesta no había acabado. Ferrón hizo su particular doblete aprovechándose de un error defensivo del filial blanquiazul para hacer el cuarto del Badajoz. Fiesta completa en medio de un ambiente espectacular. Poco más se puede pedir.

El público despidió a lo grande a los jugadores y al grito de 'sí, se puede'.